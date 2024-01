Dobitnici Cesarice za 24sata: 'Ovo bi bilo nerealno prije par godina. Pobjeda naše scene!'

Nakon 12 mjeseci uzastopnog glasanja za najveće hitove mjeseca, sinoć je održana svečana dodjela nagrada Cesarica na kojoj je proglašena hit pjesma 2023. godine. I ove godine ključan je bio glas publike koja je izabrala hit 'Mama ŠČ' Leta 3, a koji se u veljači opet natječu na Dori.

- Mi na Dori imamo samo revijalnu večer. Ono drugo nije naša pjesma, to su ptice koje su nas i večeras poslale jer su mislile da je ovo njihova 'Cesarica', to jest carica češljugarica, carica ptica - priča nam Damir Martinović Mrle.

'Pilići su se urotili protiv nas...'

Ranije je rekao da su slučaj s pjesmom 'Babaroga' prijavili DORH-u jer, kako kaže, to nije pjesma Leta 3.

- Do DORH-a ne mogu doći, to nisu ljudi, nego umjetna inteligencija. Oni nas maltretiraju. Sad su se pretvorili u te male i plahe piliće koje svi vole da se umile građanstvu. Oni tako žele prisiliti nas da im damo ime Let 3 pa da ih građanstvo tako prihvati. To nije u redu - ozbiljno će Mrle.

Grše obara rekorde

Crvenim tepihom sinoć su prošetale brojne zvijezde domaće glazbene scene, a među njima i predvodnici novog zvuka. Triljski reper Grgo Šipek Grše imao je hit svibnja 'Mamma Mia', a uručeno mu je i posebno priznanje za 'Cesarica digitalni bestseller'.

- Ova nagrada će otvoriti drugima vrata i biti motivacija da se stvarno može. Unazad par godina s ovim zvukom je bilo nerealno nalaziti se na ovakvom mjestu. Motivacija je svima i velika pobjeda za cijelu našu scenu - rekao nam je reper koji će u veljači nastupiti u Domu sportova.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Pjesma 'Led' bila je hit prosinca, Grše ju je snimio u duetu s Miom Čičak, poznatijom kao Miach koja nam je otkrila kako je došlo do suradnje.

- Prijatelji smo već duže vrijeme, znamo se preko Mihovila, producenta pjesme. Znali smo da želimo napraviti pjesmu za Gršu i radili smo dok nismo dobili savršenu stvar. Kada smo mu pustili u studiju, bio je oduševljen - ispričala nam je Miach koja i dalje ne vjeruje u popularnost koju ima.

- Uvijek mi je čudno čuti da sam popularna među mladima. Jako mi je drago da se takav pojam veže uz moje ime. Zahvalna sam što ljudi slušaju moju muziku i što im se sviđa, nadam se da će se tako i nastaviti - iskreno će nam mlada glazbenica koja uskoro objavljuje novu pjesmu, a u ožujku je očekuje samostalni koncert u Tvornici kulture.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Lockroom je autor godine

Nagradu za hit autora osvojio je Mihovil Šoštarić Lockroom. Čak tri pjesme iz velikog finala – 'Mamma Mia', 'Mamacita' i 'Led' imaju njegov potpis.

- Kad godina krene nikad ne znaš što te čeka. Jako sam zahvalan i drago mi je da se sve ovako odvilo. Ponosan sam na cijelu našu scenu - rekao nam je mladi producent nakon dodjele.

Prljavci najavili album i Arenu Zagreb

Marko Bošnjak imao je hit siječnja s pjesmom 'Spokojan', Z++ sa 'Sedmim nebom' hit listopada, rujan je obilježio Damir Kedžo s pjesmom 'Moje srce je', a hit travnja pripao je 'Starim navikama' Prljavog kazališta.

- Pišeš pjesme koje nekad malo bolje prođu za rukom, a nekad ne bude po ukusu. 'Stare navike' sam odmah zavolio, nju smo prvu snimili nakon dugo vremena i nakon pandemije - kazao nam je Jasenko Houra koji podržava nova glazbena imena na sceni.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Mi dolazimo iz nekog drugog svijeta i drugog vremena. Iz prošlog stoljeća. Naš pristup je potpuno drugačiji, ali postoje neki zajednički nazivnici kod glazbe. To su naše mlađe kolege, rade svoje. Možemo im samo pomoći u smislu da im kažemo koje su sve zamke u ovom svijetu - poručio je Houra i najavio da uskoro izlaze dva nova singla, potom i album, a zatim Prljavce 13. prosinca očekuje veliki koncert u Areni Zagreb.

Dodjela je prošla bez Vojka V, Jelene Rozge, Nine Badrić, Petra Graše i Tonyja Cetinskog koji su sa svojim pjesmama također izborili hitove mjeseca u prošloj godini. Danijela Martinović i Marko Škugor izveli su svoj duet 'Ono nešto', a s dalmatinskom pop baladom raznježili su mnoge.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Gibonni ima najviše prodanih karata

Iznenađenje večeri bio je Zlatan Stipišić Gibonni koji je osvojio posebno priznanje za 'Cesarica bestseller'. Splitski glazbenik je u prethodnoj godini prodao najviše ulaznica za svoje koncerte, a posebno su se istaknula dva u zagrebačkoj Areni te koncerti u Varaždinu, Zadru i Istri.

- Najbolje moje pjesme, i one zbog kojih ljudi dolaze na moje koncerte, su naknadno otkrivene. Puno ima pjesama koje moji ljudi vole, a da nikad nisu bile na top listi. Imao sam sreće što sam pripadao generaciji kada su ljudi otkrivali ono što im se sviđa. Nisu razmišljali što ima novo, nego što ima dobro. Našli bi na CD-u da je pjesma šest bolja od one prve. Moja je sreća što sam rođen i što sam radio u to vrijeme. Sad da napišeš pjesmu u doba TikToka, uzalud ti je - ispričao nam je Gibonni i dodao da šalje podršku Severini kojoj je Vrhovni sud oduzeo dijete.

Foto: DARIO HORVAT

- Podržavam ju kao majku. Nikad ne treba razmišljati o odnosima muškarca i žene i tko je u pravu, nego u interesu djeteta, što je za njega najbolje - zaključio je.