Tko gleda prognozu kad su tu čarape?

Dobro jutro ili dobro čarapice? Šimleša i Meštrović završili u modnom dvoboju u emisiji

Piše Dora Pek,
Dobro jutro ili dobro čarapice? Šimleša i Meštrović završili u modnom dvoboju u emisiji
U emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' umjesto uobičajenih tema, pozornost su privukle čarape. Davor Meštrović izabrao je crvene s crnim i žutim crtama, a Bruno Šimleša šarene pruge. Uslijedila je lavina komentara

Tko kaže da se ujutro gledaju samo voditelji, gosti i priče? Ovog puta u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' sve je palo u drugi plan jer 'glavnu riječ' nisu imale ni knjige, ni kava, ni prognoza, nego čarape! Davor Meštrović obuo je crvene s crnim i žutim crtama, a Bruno Šimleša 'uskočio' u šarene pruge.

Ekipa ih je, naravno, odmah fotkala u studiju i podijelila na Facebooku uz opis: 'Dvoboj čarapama Bruno Šimleša vs. Meštar.' Tu je priča dobila svoj pravi zaplet, lavinu komentara gledatelja.

Jedni su odmah stali na Meštrovu stranu uz poruke 'Meštar doktor!', 'Čarapice za deset!', 'Uvijek ima stila'. Drugi su se malo namrštili i zaključili da su takvi uzorci ipak 'previše djetinjasti' i 'ne baš za odrasle muškarce'.

I da, možda su 'samo čarape'. Ali čarape koje su nasmijale, podijelile gledatelje i dokazale da i sitnica može biti glavna vijest dana.

