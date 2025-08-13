Obavijesti

POZIRAO KAO RICKY GERVAIS

Dok se Mojmira odmara, Ivan Skorin kormilari RTL Direktom

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Dok se Mojmira odmara, Ivan Skorin kormilari RTL Direktom
2
Foto: Igor Šoban/Pixsell/VL arhiva/Promo

U ČETVRTAK NA SVIM KIOSCIMA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom TV programu, kinima, streamingu, sapunicama

Prva voditeljska klapa 'pala' mu je u lipnju. U tjedan dana Ivan Skorin (41) dokazao je da RTL Direkt može 'preživjeti' bez Mojmire Pastorčić. Mogla je 'odahnuti' i otići na malo dulji odmor u kolovozu. Direktno kormilo ostalo je u sigurnim rukama 'news junkieja', kako si od milja tepa.

U PETAK NA KIOSCIMA Željko Krušlin Kruška samo za Cafe kao John Wayne: Vesterne obožavam otkad sam bio mali
Željko Krušlin Kruška samo za Cafe kao John Wayne: Vesterne obožavam otkad sam bio mali

Teških rituala poput čarapa Gorana Ivaniševića možda nema, ali trema mu je dobrodošla. Tja, i RTL-ovu superjunaku treba goriva. Samo za Cafe pozirao je kao svestrani Ricky Gervais, a u velikom intervjuu otkrio kako se zaljubio u televiziju još otkad ga je tata vodio na posao na Prisavlje.

Foto: Igor Šoban/Pixsell

Arsena Dedića nema već deset godina. Iza njega zjapi provalija koju nitko ne može popuniti, piše naš Boris Rašeta u ovotjednom vremeplovu posvećenom bardu šansone. U vječnosti, ni slutili nismo, 11. kolovoza pridružila mu se njegova Gabi. Dva mjeseca nakon smrti njihova sina Matije. Legendarni Dedići sad su zajedno, a na nama je da čuvamo njihovu ostavštinu.

PRIČALI O RUKOMETU Mojmira Pastorčić u RTL Direktu je ugostila svojeg bivšeg dečka
Mojmira Pastorčić u RTL Direktu je ugostila svojeg bivšeg dečka

Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u četvrtak na kioscima.

