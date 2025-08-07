SAMO UZ 24SATA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom TV programu, kinima, streamingu, sapunicama
Željko Krušlin Kruška samo za Cafe kao John Wayne: Vesterne obožavam otkad sam bio mali
Kad se spomene ime Željko Krušlin Kruška (69), svi će zapjevati, barem u sebi, "Divno je biti nekome nešto". No put do uspjeha bio je popločan brojnim odbijenicama. Sve do jedne svadbe i poguranca koji je njemu i njegovu Latinu otvorio sva vrata.
Ostalo je povijest... Uz sve glazbene obljetnice koje će proslaviti u rujnu u zagrebačkom Kerempuhu, čeka ga ona najvažnija - srebrni pir sa suprugom Ivanom. Za našu naslovnicu Cafea poželio je na jedan dan biti John Wayne.
Treneri iz "Života na vagi" otkrili su nam kako se kandidati snalaze iza kulisa devete sezone koja se snima mjesec i pol dana u srcu Zagorja. Posljednjih mjeseci svijet "trese" Pedromanija. Radio je kao konobar i go-go plesač. Danas, s 50 godina, glumac Pedro Pascal je na vrhuncu moći.
U vremeplovu smo se prisjetili glumačke dive Ene Begović koja je tragično stradala prije 25 godina.
Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima.
