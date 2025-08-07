Obavijesti

U PETAK NA KIOSCIMA

Željko Krušlin Kruška samo za Cafe kao John Wayne: Vesterne obožavam otkad sam bio mali

Željko Krušlin Kruška samo za Cafe kao John Wayne: Vesterne obožavam otkad sam bio mali
Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Privatni album/RTL/Promo

Kad se spomene ime Željko Krušlin Kruška (69), svi će zapjevati, barem u sebi, "Divno je biti nekome nešto". No put do uspjeha bio je popločan brojnim odbijenicama. Sve do jedne svadbe i poguranca koji je njemu i njegovu Latinu otvorio sva vrata.

Ostalo je povijest... Uz sve glazbene obljetnice koje će proslaviti u rujnu u zagrebačkom Kerempuhu, čeka ga ona najvažnija - srebrni pir sa suprugom Ivanom. Za našu naslovnicu Cafea poželio je na jedan dan biti John Wayne.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell


Treneri iz "Života na vagi" otkrili su nam kako se kandidati snalaze iza kulisa devete sezone koja se snima mjesec i pol dana u srcu Zagorja. Posljednjih mjeseci svijet "trese" Pedromanija. Radio je kao konobar i go-go plesač. Danas, s 50 godina, glumac Pedro Pascal je na vrhuncu moći.

U vremeplovu smo se prisjetili glumačke dive Ene Begović koja je tragično stradala prije 25 godina.

Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima. 

