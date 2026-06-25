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SJEĆATE IH SE?

Dok su jedni slavniji nego prije, drugi ne žive tako glamurozno: Evo gdje su sada dječje zvijezde

Američka glumica Mckenna Grace obilježila je svijet glume još 2017. kada je odigrala glavnu ulogu u filmu 'Nadarena', a danas, 25. lipnja, slavi 20. rođendan. Evo gdje je sada ona, ali i drugi glumci koji su se proslavili vrlo mladi...
Dok su jedni slavniji nego prije, drugi ne žive tako glamurozno: Evo gdje su sada dječje zvijezde
Prošle su zime društvene mreže preplavile snimke i fotografije nekadašnje dječje zvijezde Tylora Chasea, koji se proslavio u Nickelodeonovim serijama.  | Foto: Imdb
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Prošle su zime društvene mreže preplavile snimke i fotografije nekadašnje dječje zvijezde Tylora Chasea, koji se proslavio u Nickelodeonovim serijama.  | Foto: Imdb
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