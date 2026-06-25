Pjevač Cubisma nakon potresa u Venezueli: 'Sve se treslo, pokušavao sam doći do obitelji'

Bilo je strašno. Svi su bili preplašeni. Sve se treslo, a ja sam iz Hrvatske pokušavao doći do obitelji. Na svu sreću, svi su dobro, rekao nam je rođeni Venezuelanac Ricardo Luque, pjevač grupe Cubismo i fagotist Zagrebačke filharmonije, nakon razornog potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili njegovu domovinu. Poginulo je najmanje 160 ljudi, strahuje se da će broj biti mnogo veći, a više od 700 je ozlijeđenih, rekla je u četvrtak privremena predsjednica Delcy Rodriguez.

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Vijest o potresu dočekala ga je dok je bio na internetu, a prve minute proveo je pokušavajući stupiti u kontakt sa svojim najbližima.

- Odmah sam saznao što se dogodilo. Bio sam na internetu kad je netko objavio da se prije pet minuta dogodio potres. Prvo sam pokušavao dobiti sestru, nije mi se javljala, a onda sam uspio dobiti brata. Na svu sreću, svi su dobro. Jako su preplašeni, rekli su da je bilo strašno. Sve se treslo. Pokušavali smo saznati gdje je tko, imamo obiteljsku WhatsApp grupu pa su se svi javili. Na kraju smo vidjeli da su svi dobro - ispričao nam je glazbenik.

Zagreb: Simfonijski orkestar mladih na probi | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Njegova obitelj u trenutku potresa bila je u Caracasu, u blizini epicentra.

- Ne izgleda dobro, pogotovo u La Guairi, gdje je zračna luka. Srušile su se cerade, pao je krov, putnici su trčali na sve strane. Sve sam pratio uživo na televiziji. Vidio sam policiju i vatrogasce kako pozivaju ljude da budu na otvorenom i ne ulaze u zgrade. Još se ne zna kolika je šteta ni koliko je ljudi nastradalo - rekao je.

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Dva potresa pogodila su Venezuelu na Dan bitke kod Caraboba, nacionalni praznik u spomen na odlučujuću pobjedu koju je 1821. godine nad španjolskom kolonijalnom vojskom izvojevao Simón Bolívar.

- Pa jadni ljudi, to je empatija. Slavilo se 205 godina od posljednje bitke za neovisnost. Baš je čudno jer se prije 59 godina dogodio sličan potres, također na veliki praznik, kad se slavilo 400 godina od osnutka Caracasa. Bio sam tad mali klinac i toga se dobro sjećam - prisjetio se.

Foto: Gaby Oraa

Kaže kako su se ljudi u Venezueli vrlo brzo organizirali i počeli pomagati jedni drugima.

- To je kod nas nekako kulturološki. Čim vide da nekome treba pomoć, odmah uskaču. Jako brzo su se organizirali i vlasti i susjedi. Sad preostaje međunarodna solidarnost. Ja sve pratim koliko mogu odavde - kaže Ricardo.

Foto: Gaby Oraa

Posljednji put ondje je bio prije nekoliko mjeseci.

- Zadnji put sam bio sam u siječnju kad se dogodila tragedija, kad je Trump napao Venezuelu. Strašno je to bilo - prisjetio se.

Ricardo je u Hrvatsku iz Venezuele stigao prije 36 godina i ovdje je izgradio život. Publika ga najbolje poznaje kao pjevača grupe Cubismo i člana Zagrebačke filharmonije, a posljednjih godina posvetio se i gastronomiji. Sa suprugom Sanjom u samom središtu Zagreba otvorio je venezuelanski restoran Arepera Maracay, u kojem, kako kaže, uskače kad god zatreba.

- Kako ide posao? To morate pitati moju suprugu, ona je šefica. Ima puno volje i energije, a ja pomažem koliko mogu - rekao nam je kroz smijeh.