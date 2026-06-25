Obavijesti

Show

Komentari 2
ZA 24SATA

Pjevač Cubisma nakon potresa u Venezueli: 'Sve se treslo, pokušavao sam doći do obitelji'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 3 min
Pjevač Cubisma nakon potresa u Venezueli: 'Sve se treslo, pokušavao sam doći do obitelji'
14
Foto: REUTERS/Gaby Oraa/Matija Habljak/PIXSELL

Odmah sam saznao što se dogodilo. Bio sam na internetu kad je netko objavio da se prije pet minuta dogodio potres. Prvo sam pokušavao dobiti sestru, nije mi se javljala, rekao nam je Ricardo Luque

Admiral

Bilo je strašno. Svi su bili preplašeni. Sve se treslo, a ja sam iz Hrvatske pokušavao doći do obitelji. Na svu sreću, svi su dobro, rekao nam je rođeni Venezuelanac Ricardo Luque, pjevač grupe Cubismo i fagotist Zagrebačke filharmonije, nakon razornog potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili njegovu domovinu. Poginulo je najmanje 160 ljudi, strahuje se da će broj biti mnogo veći, a više od 700 je ozlijeđenih, rekla je u četvrtak privremena predsjednica Delcy Rodriguez

POGLEDAJTE GALERIJU:

Aftermath of an earthquake in Caracas
2
Foto: Maxwell Briceno/REUTERS

Vijest o potresu dočekala ga je dok je bio na internetu, a prve minute proveo je pokušavajući stupiti u kontakt sa svojim najbližima.

- Odmah sam saznao što se dogodilo. Bio sam na internetu kad je netko objavio da se prije pet minuta dogodio potres. Prvo sam pokušavao dobiti sestru, nije mi se javljala, a onda sam uspio dobiti brata. Na svu sreću, svi su dobro. Jako su preplašeni, rekli su da je bilo strašno. Sve se treslo. Pokušavali smo saznati gdje je tko, imamo obiteljsku WhatsApp grupu pa su se svi javili. Na kraju smo vidjeli da su svi dobro - ispričao nam je glazbenik.

Zagreb: Simfonijski orkestar mladih na probi
Zagreb: Simfonijski orkestar mladih na probi | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Njegova obitelj u trenutku potresa bila je u Caracasu, u blizini epicentra.

- Ne izgleda dobro, pogotovo u La Guairi, gdje je zračna luka. Srušile su se cerade, pao je krov, putnici su trčali na sve strane. Sve sam pratio uživo na televiziji. Vidio sam policiju i vatrogasce kako pozivaju ljude da budu na otvorenom i ne ulaze u zgrade. Još se ne zna kolika je šteta ni koliko je ljudi nastradalo - rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

GIF VIDEO
GIF | Video: 24sata/X

Dva potresa pogodila su Venezuelu na Dan bitke kod Caraboba, nacionalni praznik u spomen na odlučujuću pobjedu koju je 1821. godine nad španjolskom kolonijalnom vojskom izvojevao Simón Bolívar.

- Pa jadni ljudi, to je empatija. Slavilo se 205 godina od posljednje bitke za neovisnost. Baš je čudno jer se prije 59 godina dogodio sličan potres, također na veliki praznik, kad se slavilo 400 godina od osnutka Caracasa. Bio sam tad mali klinac i toga se dobro sjećam - prisjetio se.

Aftermath of an earthquake in Caracas
Foto: Gaby Oraa

Kaže kako su se ljudi u Venezueli vrlo brzo organizirali i počeli pomagati jedni drugima.

- To je kod nas nekako kulturološki. Čim vide da nekome treba pomoć, odmah uskaču. Jako brzo su se organizirali i vlasti i susjedi. Sad preostaje međunarodna solidarnost. Ja sve pratim koliko mogu odavde - kaže Ricardo.

Aftermath of an earthquake in Caracas
Foto: Gaby Oraa

Posljednji put ondje je bio prije nekoliko mjeseci.

- Zadnji put sam bio sam u siječnju kad se dogodila tragedija, kad je Trump napao Venezuelu. Strašno je to bilo - prisjetio se.

STRAVA U VENEZUELI Seizmolog Kuk otkrio zašto je potres bio toliko razoran: 'Zgrade to ne mogu izdržati'
Seizmolog Kuk otkrio zašto je potres bio toliko razoran: 'Zgrade to ne mogu izdržati'

Ricardo je u Hrvatsku iz Venezuele stigao prije 36 godina i ovdje je izgradio život. Publika ga najbolje poznaje kao pjevača grupe Cubismo i člana Zagrebačke filharmonije, a posljednjih godina posvetio se i gastronomiji. Sa suprugom Sanjom u samom središtu Zagreba otvorio je venezuelanski restoran Arepera Maracay, u kojem, kako kaže, uskače kad god zatreba.

- Kako ide posao? To morate pitati moju suprugu, ona je šefica. Ima puno volje i energije, a ja pomažem koliko mogu - rekao nam je kroz smijeh.

Zagreb: Simfonijski orkestar mladih na probi
Zagreb: Simfonijski orkestar mladih na probi | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Bianca na rođendansku zabavu stigla u grudnjaku i tangama, muž Kanye ju hranio trešnjom
SVE JOJ SE VIDI

Bianca na rođendansku zabavu stigla u grudnjaku i tangama, muž Kanye ju hranio trešnjom

Bianca Censori, koja je poznata po tome da kod nje nema cenzure što se tiče golišavih izdanja, ovog je puta otišla korak dalje i na rođendanu svog prijatelja se pojavila u donjem rublju
Najavili koncert iznenađenja! U Arenu Zagreb po prvi put stiže - tko? Evo što se zna o izvođaču
SVE JE JOŠ TAJNA

Najavili koncert iznenađenja! U Arenu Zagreb po prvi put stiže - tko? Evo što se zna o izvođaču

Ulaznice za koncert koji će biti 20. veljače iduće godine su već dostupne za kupnju, iako je izvođač i dalje tajna!
FOTO Maja Šuput se dobro provodi na Ibizi: U 'goloj' haljini u klubu zaplesala s muškarcem
RAZUZDANA ZABAVA

FOTO Maja Šuput se dobro provodi na Ibizi: U 'goloj' haljini u klubu zaplesala s muškarcem

Da zaista zna uživati u zasluženom odmoru pokazala je Maja novim objava na Instagramu. Naime, trenutno je na Ibizi gdje se do zore zabavlja u klubovima, a društvo joj je pravio i jedan muškarac...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026