<p>U jeku reakcija na izjavu <strong>Miroslava Škore</strong> (57) kako bi silovane žene s obiteljima trebale razgovarati o pobačaju, oglasile su se brojne Hrvatice. Svoje mišljenje iznijele su objavom fotografije na kojoj pokazuju srednji prst. Nakon bivše predsjednice Republike Hrvatske <strong>Kolinde Grabar Kitarović </strong>(52), glumice <strong>Jelene Veljače</strong> (39), voditeljice <strong>Tatjane Jurić</strong> (39) i mnogih drugih, oglasila se i pjevačica <strong>Severina Kojić</strong> (48).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bivša predsjednica pokazala srednji prst</strong></p><p>- Nažalost, upoznala sam tog Škoru. U poznoj mladosti silno je želio postati panonski mornar, ali je zaboravio da postoji Balašević pa se plan izjalovio. Bez obzira što je bio uzorni omladinac u 'ono doba', kažu upućeni. Onda je došao rat. Dok su žene u Hrvatskoj i Bosni u vihoru rata doživjele najveća poniženja koje žensko tijelo može doživjeti, silovanja, njegov ratni put se sastojao u avionskoj karti u jednom smjeru. Iz domovine u Ameriku - započela je pjevačica svoju objavu na Instagramu.</p><p>Potom se prisjetila i njegovog angažmana u politici.</p><p>- Prvo je htio postati predsjednik i neslavno tropao, a nije prošlo ni pola godine - već bi bio premijer. I sada kandidat Škoro ima jedan poseban predmet interesa. Ne ekonomski rast i bolji život za sve. O ne, njegov interes je žensko tijelo. Maternica mu je posebno zanimljiva. Pa su mu žene počele pokazivati srednji prst, a druge su mu prstima pokazale rogove. Onda je Škoro političar zaprijetio da, kada dođe na vlast, će oni koji mašu tim prstima dobiti po istima. Poslije se pravdao da je mislio na političare - napisala je Severina.</p><p>Naposljetku se osvrnula na to kako se Škoro ženama nije ispričao zbog svoje izjave koja je ponukala brojne reakcije. </p><p>- Škoro kandidat očito ne razumije koncept slobode, ljudskih i ženskih prava, demokratskog društva. Pravda i isprika za svaku silovanu ženu, djevojčicu i naše bake - zaključila je. </p><p>Podsjetimo, Miroslav Škoro oglasio se jedino na objavu bivše predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde. Komentirao je kako je to sramota za hrvatsku javnost.</p><p>- Srednji prst je upućen svima, ne samo Miroslavu Škori. To je srednji prst koji je pokazan cijelom hrvatskom narodu, svim vjernicima u Hrvatskoj, kardinalu koji je bivšu predsjednicu podržavao na izborima. To je jedna sramota za hrvatsku javnost - rekao je Škoro, prenosi <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a519245/Miroslav-Skoro-o-Kolindi-Grabar-Kitarovic.html" target="_blank">N1</a>.</p><p><br/> <br/> <br/> <br/> </p>