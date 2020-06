Đokovićeva ispovijest za srpski list: Moji dani sreće na Jadranu, u Zadru mi je bilo nezaboravno

Tijekom boravka na Jadranu, u kojem su uživali, Đokovići su proslavili Jelenin 34. rođendan, a Novak je ispričao da im je godišnjica važan datum i nakon pet i pol godina braka

<p>Srpski Story objavio je razne informacije sa gala večere u Beogradu koja je organizirana u čast sudionika humanitarnog turnira 'Adria Tour'. Na njoj se <strong>Novak Đoković </strong>(33), idejni začetnik turnira, družio s kolegama <strong>Bornom Ćorićem</strong> (23), <strong>Marinom Čilićem</strong> (31), <strong>Goranom Ivaniševićem </strong>(48)... </p><p>Nekoliko dana prije njihova dolaska u Zadar, Đoković, Dimitrov, Zverev i ekipa igrali su prvu stanicu Adria Toura u Beogradu, a na partyju u Beogradu bile su najveće face u tenisu. Kraj zabave neki od njih dočekali su bez košulja i zagrljeni, a svi su bez puno mudrovanja zaključali da se ekipa nije pridržavala mjera socijalne distance.</p><p>Dan, dva nakon te fešte, Novak je ipak došao u Zadar bez da se testirao na korona virus, kao i Dimitrov, iako se znalo da su partijali sa zaraženim košarkašem, a sad su i oni pozitivni. Đoković je za srpski Stoy istaknuo kako je zahvalan što će imati puno gledatelja u publici, a dodao je i kako su on i njegova obitelj od trenutka kad su sletjeli u Zadar bili lijepo prihvaćeni.</p><p>Taj broj časopisa izašao je prije nego što se saznalo da su neki sudionici turnira pozitivni na korona virus pa je naslov 'Dani sreće na Jadranu', što je mnogim čitateljima bilo urnebesno smiješno s obzirom na rasplet situacije.</p><p>- Prvi put sam na ovome mjestu iako sam posjetio većinu gradova Hrvatske - izjavio je.</p><p>Kada nisu briljirali na terenu, opuštali su se uz more. Novak je guštao na Jadranu i nikada nije krio da obožava doći u Hrvatsku, gdje je i ranije znao provoditi trenutke odmora u prethodnim sezonama. Tijekom boravka na Jadranu, Đokovići su proslavili Jelenin 34. rođendan, a Novak je ispričao da im je godišnjica važan datum i nakon pet i pol godina braka. </p><p>- Oboje naš odnos doživljavamo tako da ga svaki dan njegujemo, da ne zapustimo ono što čini našu ljubav tako snažnom - rekao je i pojasnio da ga Jelena oduševljava i nakon deset godina ljubavi. </p><p>Nakon Zadra 'Adria Tour' trebao se igrati još u Banja Luci i Sarajevu (ekshibicijski meč Đokovića i Damira Džumhura), ali to je sada sve otkazano. Turnir u Crnoj Gori otkazan je još ranije. </p><p>- Nažalost, zbog svih događaja posljednjih dana donijeli smo odluku da je sada najvažnije da se epidemiološka situacija stabilizira, kao i da se svi oporave - rekao je direktor 'Adria Toura', Novakov brat Đorđe. </p><p><strong>POGLEDAJTE KAKO JE IZGLEDAO KORONA PARTY U BEOGRADU: </strong></p>