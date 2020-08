Doktor koji je operirao Kiću: 'Budan je i pod lijekovima, ali nije životno ugrožen'

Kardiokirurg govori kako je pjevač imao vrlo ozbiljnu koronarnu bolest koja mu je zahvatila sve krvne žile, i prognoze su mu bile jako loše. Zbog toga mu je ugradio tri premosnice i kaže da je Kićino srce sada u redu

<p>Kići Slabincu su prije dva i pol tjedna ugrađene tri srčane premosnice na KBC-u Zagreb, a sada je na respiratoru jer ima problema s cijeljenjem prsne kosti nakon operativnog zahvata.</p><p>Kako doznajemo od kardiokirurga prof.dr. <strong>Hrvoja Gašparovića</strong>, koji je operirao Kiću, pjevač je imao vrlo ozbiljnu koronarnu bolest koja mu je zahvatila sve krvne žile, i prognoze su mu bile jako loše. Zbog toga je prof.dr. Gašparović obavio ugradnju tri premosnice i kaže da je Kićino srce sada potpuno u redu. No postoji drugi problem, a to je prekomjeran broj kilograma našeg slavonskog bećara i rokera.</p><p>Zbog toga mu prsna kost ne zacjeljuje kako bi trebala. Posljedica toga su respiratorni problemi, a kada je kašljao, popucale su žice s kojima su kardiokirurzi zatvarali prsnu kost. Pokušali su ponovno spojiti fragmente prsne kosti, no to nije bilo moguće.</p><p>- Kićo Slabinac nije stavljen ni u kakvu komu, kako kažu neke neprovjerene informacije, već je sediran lijekovima i stavljen na respirator, da se odmori i da njegova prsna kost zacijeli. Cilj je da se ispod prednje stijenke prsišta, dok je na respiratoru, formira takozvana fibrozna ploča i da se nakon toga i prsna kost oporavi. Dakle, Kićo je budan, ali pod lijekovima, i pod monitoringom na jedinici intenzivnog liječenja. Nije životno ugrožen - kaže nam prof.dr. Gašparović, dodajući da bi Kićo, s obzirom na dobro stanje srca, već bio doma da nije ovih dodatnih problema.</p>