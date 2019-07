Doktorica Mada glumi i pjeva: 'Neću se furati na Celine Dion'

Nikad se neću furati na Celine Dion, nemam te glazbene mogućnosti. Želim da moj rad bude šašav, opušten i vedar. Moj je posao razveseliti ljude i pružiti im mogućnost da na neki način mogu pobjeći iz svakodnevice, veselo nam priča Mada Peršić (31), doktorica, glumica, a odnedavno i pjevačica.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Prije nekoliko dana snimila je spot za svoju prvu pjesmu, 'Glumica'. U spotu uz nju glume i TV voditelj Zoran Šprajc te košarkaši Cibone. Snimanje je trajalo tri dana, a vesela ekipa snimala je po 14 sati na dan.

- Bilo je predivno. Zoran je puno bolji glumac od mene. Svi na setu su mu se divili, šarmirao je cijeli tim. Još je bolji uživo nego na televiziji, a na TV-u je odličan - kaže Mada.

Foto: MENART

Televizijskog voditelja upoznala je na jednoj dodjeli nagrada. Prisjeća se da joj je tad rekao kako mu je gluma super i da mu je nevjerojatno što kada glumi, može biti toliko različitih ljudi.

- Rekao mi je tad i da bi volio glumiti nekoga tko nije televizijski voditelj - ističe Mada.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na snimanju spota Šprajc je, priča nam, zaključio da je posao glumca zapravo jedno veliko čekanje.

- Čudio se, prvo se čeka da dođe pravo svjetlo, pa da te našminkaju, obuku... Shvatio je da je rad pred kamerama samo manji dio posla - kaže.

Foto: MENART

Posebno je istaknula Miki Solusa, kantautora pjesme 'Glumica'. On ju je zapravo otkrio kada je na društvenim mrežama vidio njezin video u kojem pjeva pjesmu Mije Dimšić.

- Rekao je da to dobro zvuči. Bez njega ne bi bilo ničega ovog. Kad je vidio spot, rekao mi je: 'Oduševljen sam, kao da sam ti dao dijete na čuvanje i ti si ga super odgojila', misleći naravno na pjesmu - ističe Mada.

Zagrebačka glumica s diplomom medicine bavi se pjevanjem, plesom i glumom. Ne pravi razliku među svojim zanimanjima jer, kako kaže, sve je to slično.

- Sve to ima nešto slično, a to je komunikacija s ljudima i prenošenje dobre energije. Pa i definicija zdravlja, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, nije samo odsustvo bolesti nego i psihofizičko blagostanje, a tome pridonose i doktori, ali i pjevači i glumci - veselo nam priča Mada.

Priznaje da ju ljudi ipak još uvijek najviše prepoznaju po njenom Instagram profilu.

Foto: Instagram

- Na Instagramu se zovem 'malamadafakat' pa mi u kafićima to znaju vikati. Iznenadi me to. Znala sam da Instagram ima veliki doseg, ali da te po tome prepoznaju po birtijama, to stvarno nisam očekivala - zaključuje Maja koja će ovo ljeto provesti u Hrvatskoj jer kako kaže, iako je posjetila mnoge destinacije na hrvatskoj obali, i dalje smatra da su naše more i naša obala najljepši.