Dokumentarac 'Woodstock: Tri dana koja su obilježila generaciju' uskoro na TV-u

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u subotu, 30. svibnja na Drugome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV2) s početkom u 23:10 sati prikazuje glazbeno-dokumentarni film Woodstock: Tri dana koja su obilježila generaciju“

U kolovozu 1969. gotovo pola milijuna ljudi okupilo se na farmi u državi New York kako bi slušali glazbu. Ali ono što se događalo ta tri dana bilo je mnogo više od koncerta. Danas je taj događaj legendaran. Definirao je cijelu jednu generaciju i označio kraj jednog od najturbulentnijih stoljeća u modernoj povijesti. Samo nekoliko tjedana nakon što je Amerikanac stupio na Mjesec, glazbeni festival Woodstock održao se u zemlji pogođenoj seksualnom revolucijom, borbom za građanska prava i Vijetnamskim ratom. Nagovještaj velikih promjena u Americi - primopredaja zemlje između dva naraštaja s potpuno različitim vrijednostima i idealima - bio je opipljiv na događaju koji se promovirao kao "Vrhunac doba vodenjaka: Tri dana mira i glazbe".

U središtu dokumentarnog filma je publika koja je ispunila improvizirani gradić koji je podignut preko noći na nekoliko hektara poljoprivrednog zemljišta. Ono što se dogodilo među tom masom ljudi - pokislih, gladnih, napušenih bezbrižnih mladih ljudi - bilo je pravo čudo i oličenje timskog rada, manifestacija mira i ljubavi koje je festival promovirao te validacija svega što je kontrakultura obećavala svijetu. Tko su bila ta djeca? Koja iskustva i priče su tog vikenda donijeli sa sobom u njujorški Bethel i kako su se promijenili u ta tri dana na blatnjavoj Yasgurovoj farmi?