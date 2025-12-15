Dokumentarci, serije ili kviz? Evo što gledati na TV-u večeras

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih kvizova i nagrađivanih serija do spektakularnih filmova za cijelu obitelj! Pregledali smo program i izdvajamo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti.

HRT1

HRT 1 donosi uzbudljivu večer za ljubitelje kvizova i domaće produkcije. Već u 18:09 možete testirati svoje znanje uz popularnu "Potjeru", a od 20:15 pogledajte završnicu dokumentarne serije "Serijski brijači - Južna Koreja". Za dozu smijeha tu je serija "Blaž među ženama" u 21:15, dok informativni program "Otvoreno" u 22:00 raspravlja o najaktualnijim temama dana.

18:09 Potjera

20:15 Serijski brijači - Južna Koreja

21:15 Blaž među ženama

22:00 Otvoreno

Foto: HRT

HRT2

Na HRT 2 večer počinje uz "Auto Market Magazin" (18:10), a prava zabava kreće u 21:13 s romantičnom komedijom "Kako preživjeti Božić". Ljubitelji skandinavskih trilera mogu uživati u seriji "Modus" od 22:44.

18:10 Auto Market Magazin

21:13 Kako preživjeti Božić

22:44 Modus

RTL

RTL večeras nudi dozu drame i reality zabave. U 20:15 nastavlja se hit-serija "Divlje pčele", dok od 21:30 kreće omiljeni show "Ljubav je na selu". Za kasnovečernju zabavu pobrinut će se "RTL Direkt" (22:55) i obiteljski film "Špijun iz susjedstva" (23:30).

20:15 Divlje pčele

21:30 Ljubav je na selu

23:30 Špijun iz susjedstva

Foto: Tom Dubravec

Nova TV

Nova TV u udarnom terminu od 20:20 donosi novu epizodu serije "U dobru i zlu", nakon čega slijedi kulinarski spektakl "Masterchef" (21:30). Za informativni pregled dana tu su "Večernje vijesti" u 23:15, a noć završava akcijskim filmom "Need For Speed" (23:40).

20:20 U dobru i zlu

21:30 Masterchef

23:40 Need For Speed

RTL2

RTL 2 večeras je rezerviran za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija. "Dr. House" vas očekuje od 18:20, a zatim slijedi dvostruka doza akcije uz "Chicago P.D." (20:05 i 21:05). Za opuštanje uz smijeh pobrinut će se "Teorija velikog praska" (21:45, 22:15).

18:20 Dr. House

20:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

Doma TV

Doma TV nudi večer prepunu akcije i napetosti. Od 18:05 gledajte "Zaboravljeni slučaj", a zatim popularni "Navy CIS" (19:00, 19:45). U udarnom terminu ne propustite "Rookie" (20:40) i "Škorpion" (21:30, 22:25).

18:05 Zaboravljeni slučaj

19:00 Navy CIS

20:40 Rookie

21:30 Škorpion

Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri:

"Robin Hood: Princ lopova" (Star Movies, 20:00) – Legendarni akcijski spektakl s Kevinom Costnerom u ulozi odmetnika koji krade od bogatih i daje siromašnima.

"Hladna osveta" (Star Movies, 23:15) – Liam Neeson u ulozi osvetnika u napetom akcijskom trileru.

"Ad Astra" (Cinemax, 21:45) – Brad Pitt kreće na epsku svemirsku avanturu kako bi otkrio istinu o svom ocu i spasio čovječanstvo.

"Igra pobjednika" (Viasat Kino Balkan, 20:15) – Sjajna sportska drama s Bradom Pittom o bejzbolu, inspirirana istinitom pričom.

"Oblivion" (AMC, 22:00) – Tom Cruise u vizualno impresivnom SF spektaklu o tajnama napuštene Zemlje.

"Passengers" (Star Movies, 21:50) – Jennifer Lawrence i Chris Pratt u romantičnoj SF priči o dvoje putnika probuđenih prerano na svemirskom brodu.