Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim domaćim kanalima, kao i izbor najboljih filmskih hitova na specijaliziranim programima za 15. prosinca
Dokumentarci, serije ili kviz? Evo što gledati na TV-u večeras
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih kvizova i nagrađivanih serija do spektakularnih filmova za cijelu obitelj! Pregledali smo program i izdvajamo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti.
HRT1
HRT 1 donosi uzbudljivu večer za ljubitelje kvizova i domaće produkcije. Već u 18:09 možete testirati svoje znanje uz popularnu "Potjeru", a od 20:15 pogledajte završnicu dokumentarne serije "Serijski brijači - Južna Koreja". Za dozu smijeha tu je serija "Blaž među ženama" u 21:15, dok informativni program "Otvoreno" u 22:00 raspravlja o najaktualnijim temama dana.
18:09 Potjera
20:15 Serijski brijači - Južna Koreja
21:15 Blaž među ženama
22:00 Otvoreno
HRT2
Na HRT 2 večer počinje uz "Auto Market Magazin" (18:10), a prava zabava kreće u 21:13 s romantičnom komedijom "Kako preživjeti Božić". Ljubitelji skandinavskih trilera mogu uživati u seriji "Modus" od 22:44.
18:10 Auto Market Magazin
21:13 Kako preživjeti Božić
22:44 Modus
RTL
RTL večeras nudi dozu drame i reality zabave. U 20:15 nastavlja se hit-serija "Divlje pčele", dok od 21:30 kreće omiljeni show "Ljubav je na selu". Za kasnovečernju zabavu pobrinut će se "RTL Direkt" (22:55) i obiteljski film "Špijun iz susjedstva" (23:30).
20:15 Divlje pčele
21:30 Ljubav je na selu
23:30 Špijun iz susjedstva
Nova TV
Nova TV u udarnom terminu od 20:20 donosi novu epizodu serije "U dobru i zlu", nakon čega slijedi kulinarski spektakl "Masterchef" (21:30). Za informativni pregled dana tu su "Večernje vijesti" u 23:15, a noć završava akcijskim filmom "Need For Speed" (23:40).
20:20 U dobru i zlu
21:30 Masterchef
23:40 Need For Speed
RTL2
RTL 2 večeras je rezerviran za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija. "Dr. House" vas očekuje od 18:20, a zatim slijedi dvostruka doza akcije uz "Chicago P.D." (20:05 i 21:05). Za opuštanje uz smijeh pobrinut će se "Teorija velikog praska" (21:45, 22:15).
18:20 Dr. House
20:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
Doma TV
Doma TV nudi večer prepunu akcije i napetosti. Od 18:05 gledajte "Zaboravljeni slučaj", a zatim popularni "Navy CIS" (19:00, 19:45). U udarnom terminu ne propustite "Rookie" (20:40) i "Škorpion" (21:30, 22:25).
18:05 Zaboravljeni slučaj
19:00 Navy CIS
20:40 Rookie
21:30 Škorpion
Filmski hitovi večeri:
"Robin Hood: Princ lopova" (Star Movies, 20:00) – Legendarni akcijski spektakl s Kevinom Costnerom u ulozi odmetnika koji krade od bogatih i daje siromašnima.
"Hladna osveta" (Star Movies, 23:15) – Liam Neeson u ulozi osvetnika u napetom akcijskom trileru.
"Ad Astra" (Cinemax, 21:45) – Brad Pitt kreće na epsku svemirsku avanturu kako bi otkrio istinu o svom ocu i spasio čovječanstvo.
"Igra pobjednika" (Viasat Kino Balkan, 20:15) – Sjajna sportska drama s Bradom Pittom o bejzbolu, inspirirana istinitom pričom.
"Oblivion" (AMC, 22:00) – Tom Cruise u vizualno impresivnom SF spektaklu o tajnama napuštene Zemlje.
"Passengers" (Star Movies, 21:50) – Jennifer Lawrence i Chris Pratt u romantičnoj SF priči o dvoje putnika probuđenih prerano na svemirskom brodu.
