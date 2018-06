Dolazi nam Princ zločina: Film o Jokeru dobio je i svoj naziv

Tijekom veljače postalo je jasno da su se stvari u Warner Brosu malo ispremiješale. Njihov neuspjeh na tržištu superherojskih filmova pokrenuo ih je te su počeli s radom na novom filmu, onom o najgorem Batmanovom protivniku, Jokeru.

Iako je za ulogu već bio spreman Jared Leto, koji nam je i dao prethodnu inačicu ovog negativca, izgleda kako se studio predomislio oko njega. Tako su za glavnu ulogu pokušali vrbovati Joaquina Phoenixa, glumca kojeg pamtimo gotovo isključivo po kvalitetnim ostvarenjima. Premda nije potvrdio svoje sudjelovanje u novom filmu, s radom na uratku se krenulo dalje. Tako je upravo objavljen i radni naziv nadolazećeg filma.

Foto: Twitter/Screenshot2

Uradak bi se trebao zvati 'Romeo', a sa snimanjem bi se trebalo krenuti tijekom nadolazećeg rujna. Redatelj Todd Phillips ubrzano radi kako bi se započelo sa svim bitnim radnjama. Tako je zaposlio i vrhunskog kamermana Lawrencea Shera, kao i producenta Marka Friedberga te oskarovca Marka Bridgesa.

Detalji oko radnje još uvijek su nejasno, no čini se kako će Phillips pokušati na velika platna donijeti jedan od najboljih stripova o Batmanu i Jokeru, 'The Killing Joke'. U tom stripu Joker je isprva samo neuspjeli komedijaš i obiteljski čovjek, no kako radnja napreduje tako napreduje i njegov pad te sve više i više tone u ludilo. Jasno, ako se bude snimalo prema tom stripu, dobit ćemo Jokera koji se malo manje smijulji, a više nam donosi jezu pred oči pa je posve moguće da ćemo dobiti 'film za odrasle', a ne PG13.

Foto: Twitter/Screenshot2

Iako je u sve upleten Todd Phillips, redatelj osrednjeg serijala 'Mamurluk', možda ćemo imati sreće pa će Joaquin Phoenix odbiti suradnju i ništa od toga neće biti. No ako Phoenix prihvati, možda ćemo ponovno imati sreće, pa će njegova gluma spasiti cijelu priču.

Foto: IMDB

Doduše, novi filmovi o Batmanu i Jokeru koje smo do sada dobili od Warner Bros.-a ('Batman v Superman' te 'Justice League' i 'Odred otpisanih') ne ulijevaju nimalo nade da se priča može spasiti. A prisustvo redatelja kakav je Phillips još manje pomaže u svemu.

