Svi se slažu: Ovo je jedan od strašnijih horora svih vremena

Najnoviji horor 'Naslijeđeno zlo' ('Hereditary') oduševio je sve koji su ga imali prilike pogledati i našao je svoje mjesto na listi najstrašnijih filmova svih vremena. Hvali ga kritika, ali i publika koja ga je imala prilike pogledati na pretpremijernim projekcijama.

Obitelj Graham je naoko obična američka obitelj koja odmah na početku filma doživljava veliki gubitak. Boreći se sa smrću Ellen Leigh, Annieine majke i zagonetne matrijarhalne figure za cijelu obitelj (čija ostavština postaje sve zlokobnija kako se priča razvija) Grahamovi proživljavaju njezinu smrt na različite načine. Kada Annie prisustvuje grupi za podršku u žalovanju, saznajemo više o životu i naslijeđu njezine pokojne majke i Annieinim osjećajima otuđenja od svoje obitelji.

Foto: Twitter/Screenshot

Nakon predstavljanja obitelji Graham, film mijenja smjer u sferu priča o duhovima kako se Annie sprijateljuje s Joan (Ann Dowd), prigradskom kućanicom koja tuguje za svojim nedavno preminulim rođakom. Ona nagovara Annie da joj se pridruži u seansi čime se nagovještava paranormalna dimenzija drugog dijela priče. No, scenarist i redatelj filma, Ari Aster je poznat po tome da kontinuirano iznenađuje, izaziva i zastrašuje tako da ovaj film ima mnoštvo lukavo osmišljenih preokreta od kojih će vam se lediti krv u žilama.

Aster briljantno spaja suštinu nadnaravnog horor filma s kreativnim nadahnućem kultnih filmova iz 60-ih i 70-ih, uključujući 'Rosemary's Baby', 'Don't Look Now' i 'The Innocents'.

Zvjezdanu postavu čine fantastična Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro i nedavna dobitnica nagrade Emmy, Ann Dowd, a nezaboravnu glazbu potpisuje avangardni saksofonist Colin Stetson.

'Naslijeđeno zlo', u distribuciji Blitz filma, već danas možete pogledati u svim kinima i u 4DX formatu.

Tema: FILM