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Dolly donirala milijune dolara, radila na opismenjavanju djece

Piše Zrinka Medak Radić,
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Dolly donirala milijune dolara, radila na opismenjavanju djece
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Foto: Shelby Tauber
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Dolly Parton ostat će zapamćena i po iznimnoj velikodušnosti. Njezin filantropski rad bio je jednako važan dio njezina nasljeđa kao i njezina glazba...

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Impresivno bogatstvo Dolly Parton rezultat je njezine sedam desetljeća duge karijere koja je daleko nadilazila glazbene pozornice. Glavninu njezine imovine činili su glazbeni katalog, udio u The Dollywood Company te brojni drugi poslovni pothvati. Njezin glazbeni katalog, koji sadrži više od tri tisuće pjesama, uključujući bezvremenske hitove poput "Jolene" i "9 to 5", procijenjen je na oko 120 milijuna dolara.

Dolly Parton Passes Away at 80 Straight Talk (1992) Dolly Parton Passes Away at 80
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Foto: Profimedia.hr

Parton je tijekom karijere prodala više od sto milijuna albuma, imala je 41 album u top deset na country ljestvicama te 25 singlova na prvom mjestu. Jedan od najpoznatijih primjera njezina autorskog uspjeha je pjesma "I Will Always Love You". Izvedba Whitney Houston donijela joj je, prema procjenama, desetke milijuna dolara samo od autorskih prava i postala najprodavaniji singl jedne pjevačice svih vremena.

Najvrjedniji dio njezina poslovnog carstva bio je 50-postotni udio u The Dollywood Company, koja upravlja popularnim tematskim parkom Dollywood u saveznoj državi Tennessee. Park je najveći poslodavac u okrugu Sevier i donosi lokalnom gospodarstvu procijenjenih 1,8 milijardi dolara godišnje. Osim parka, tvrtka uključuje i vodeni park, hotele te druge atrakcije.

FILE PHOTO: Composer and lyricist Parton attends the party following the opening night of "9 to 5: The Musical" in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Parton je također bila uspješna u filmskoj industriji. Osnovala je produkcijsku kuću Sandollar Productions, koja stoji iza filmova kao što su "Otac nevjeste" i kultne serije "Buffy, ubojica vampira". Njezino poslovno carstvo obuhvaćalo je i linije parfema, kozmetike, mješavina za kolače te liniju odjeće i dodataka za pse pod nazivom "Doggy Parton", a njezina je svestranost bila ključ financijskog uspjeha.

Dolly Parton ostat će zapamćena i po iznimnoj velikodušnosti. Njezin filantropski rad bio je jednako važan dio njezina nasljeđa kao i njezina glazba. Inspirirana ocem koji nije znao čitati, 1995. godine osnovala je "Imagination Library", program koji djeci od rođenja do pete godine života šalje besplatne knjige. Do danas je program darovao stotine milijuna knjiga djeci diljem svijeta.

FILE PHOTO: 61st Grammy Awards - Arrivals - Los Angeles, California, U.S.
Foto: Lucy Nicholson

Njezina predanost pomaganju vidjela se i kroz donacije zdravstvenim ustanovama. Donirala je milijun dolara medicinskom centru Sveučilišta Vanderbilt 2020. godine, što je pomoglo u istraživanju i razvoju cjepiva Moderna protiv bolesti COVID-19. Nakon katastrofalnih šumskih požara u njezinu rodnom kraju 2016. godine, pokrenula je fond "My People Fund" i prikupila milijune za pomoć obiteljima koje su ostale bez domova.

*uz korištenje AI-ja
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