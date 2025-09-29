Obavijesti

ZABRINULA FANOVE

Dolly Parton otkazala koncerte zbog problema sa zdravljem

Dolly Parton otkazala koncerte zbog problema sa zdravljem
Američka country zvijezda u nedjelju navečer otkazala je seriju koncerata uz Las Vegasu, a u objavi na Instagramu objasnila zašto

Jedna od najpoznatijih country pjevačica, Dolly Parton, u nedjelju je na Instagramu objavila kako otkazuje svoje nastupe u Las Vegasu koji su se trebali održati unutar iduća dva tjedna. U tekstu je objasnila kako su joj zbog zdravstvenih problema doktori preporučili da obavi nekoliko pregleda te da je željela da njeni fanovi to čuju od nje.

Dodala je i kako se fanovi ne trebaju bojati da će se umiroviti, već joj samo treba malo vremena da se oporavi i pripremi kako bi im pružila nastup kakav zaslužuju i očekuju: 'Bog mi nije rekao da stanem. No, vjerujem kako mi poručuje da moram malo usporiti sada kako bih se pripremila za nove velike avanture sa svima vama'.

Ova 79-godišnja zvijezda bila je izuzetno uzbuđena zbog nastupa u Vegasu, budući da je limitirani show 'Dolly: Live in Vegas' trebao biti prvi takav u posljednjih 32 godine njene karijere.Pjevačica hitova '9 to 5' i ' Jolene' fanovima je zaključno poručila kako ih voli te im zahvalila na razumijevanju.

Ranije ovog mjeseca, Dolly Parton povukla se s događanja u njenom tematskom parku, Dollywood, zbog problema s bubrežnim kamencima. Također, u srpnju je, nakon smrti voljenog supruga Carla Deana, objavila kako će uzeti odmor od glazbe. Carl Dean preminuo je u ožujku 2025. godine, a par je u braku bio 60 godina.

