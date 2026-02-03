Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVO IME

Kantautorica KT Tunstall dolazi na INmusic festival #18

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Kantautorica KT Tunstall dolazi na INmusic festival #18
Foto: David Parry

Ovog ljeta KT Tunstall donosi dva desetljeća glazbe na INmusic Festival #18, koji ujedno slavi i svojih 20 godina postojanja.

Admiral

Od izlaska svog debitanstskog albuma “Eye to the Telescope” 2004. godine, škotska kantautorica KT Tunstall gradi karijeru obilježenu stalnom promjenom, neustrašivom kreativnošću i koncertima koji se dugo pamte. Album s hitom “Suddenly I See”, nagrađenim Ivor Novello Awardom za najbolju pjesmu 2006., obilježio je jedno od ključnih glazbenih poglavlja 2000-ih. Ovog ljeta KT Tunstall donosi dva desetljeća glazbe na INmusic Festival #18, koji ujedno slavi i svojih 20 godina postojanja.

POST-PUNK IZ DUBLINA Bend Sprints novo je pojačanje ovogodišnjeg INmusic festivala
Bend Sprints novo je pojačanje ovogodišnjeg INmusic festivala

KT Tunstall prvi je put privukla svjetsku pažnju 2004. godine danas već legendarnim solo nastupom pjesme “Black Horse and the Cherry Tree” u emisiji Later… with Jools Holland, gdje je na pozornicu izašla samo s gitarom, loop pedalom i tamburinom. Iste je godine objavila debitantski album “Eye to the Telescope”, koji je postao globalni uspjeh s više od pet milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta te se svrstao na 51. mjesto najprodavanijih albuma desetljeća u Ujedinjenom Kraljevstvu. Album je iznjedrio trajne hitove poput „Black Horse and the Cherry Tree” i „Suddenly I See”, pri čemu je potonja 2006. godine osvojila Ivor Novello Award za najbolju pjesmu i postala neraskidivo povezana s filmom The Devil Wears Prada.

Tijekom godina Tunstall je neprestano razvijala svoj zvuk, s lakoćom se krećući između folk-popa, bluesom obojene grubosti, gitarističkog rocka i eksperimentalnih elektroničkih tekstura. Albumi poput “Drastic Fantastic” (2007), “Tiger Suit” (2010) i introspektivnog “Invisible Empire // Crescent Moon” (2013) pokazali su širinu njezina autorskog izraza, dok je ambiciozna trilogija albuma “KIN”, “WAX” i “NUT” (2016.–2022.) kroz tri izdanja istražila teme duše, tijela i uma. Usput je osvojila brojne nagrade, uključujući BRIT Awards, Ivor Novello Awards i Q Award, uz nominaciju za Grammy, a ukupna prodaja njezinih izdanja procjenjuje se na više od sedam milijuna primjeraka diljem svijeta.

OBLJETNIČKO IZDANJE Kultni Manic Street Preachers dolaze na INmusic festival #18
Kultni Manic Street Preachers dolaze na INmusic festival #18

KT Tunstall pridružuje se dosad najavljenim izvođačima INmusic Festivala #18, izdanja koje ujedno obilježava i 20 godina postojanja, uz Gorillaz, Jacka Whitea, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog i Sprints. INmusic Festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na jarunskim otocima u Zagrebu, a trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 139 € (+ troškovi transakcije) i u Dirty Old Shopu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Uručila je zlatni gramofon Billie Eilish, a ovu glazbenicu dobro znaju obožavatelji Gilmoreica
LEGENDARNO IME

Uručila je zlatni gramofon Billie Eilish, a ovu glazbenicu dobro znaju obožavatelji Gilmoreica

Carole King proslavila se kao autorica brojnih hitova, a tijekom samostalne karijere objavila je singl "Where You Lead" koji je kasnije proslavila serija "Gilmorice", u kojoj je pjevačica i glumila.
FOTO Sve zvijezde Megadance partyja nekad i sad: Pogledajte kako su se mijenjali kroz godine
SINOĆ U ARENI

FOTO Sve zvijezde Megadance partyja nekad i sad: Pogledajte kako su se mijenjali kroz godine

Publika je na sinoćnjem Megadance Partyju uživala u više od šest sati programa uz kombinaciju najvećih domaćih i stranih dance hitova. Arena Zagreb bila je ispunjena hitovima koji su oblikovali cijelu jednu generaciju, a u galeriji se prisjetite kako su izvođači izgledali na vrhuncu svojih karijera.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026