Jakov Jozinović uoči regionalne turneje ima novi singl 'Ja volim'

Foto: Danko Šimunović

Glazbena senzacija koja je rasprodala Arenu ponovo oduševljava s novim singlom koji je nastao u jednom od ključnih i najintenzivnijih trenutaka njegove karijere

Uoči početka velike regionalne turneje „Ja za čuda letim“, koju otvara koncertom u Splitu 14. veljače, Jakov Jozinović predstavlja novi singl „Ja volim“ – pjesmu nastalu u jednom od ključnih i najintenzivnijih trenutaka njegove karijere.

Pjesma „Ja volim“ nastala je upravo onoga dana kada je, kako Jakov kaže, krenula cijela „ludnica“. U studiju kod Matta Shafta, zajedno s laurakojapjeva, spontano se rodila ideja o pjesmi koja se publici obraća izravno, iskreno i bez filtera.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Tekst potpisuju Jakov Jozinović, laurakojapjeva i Matt Shaft, dok su glazbu zajednički stvarali laurakojapjeva i Matt Shaft. Produkciju i aranžman potpisuje Marko Palameta, koji pjesmi daje moderan, ali emotivno snažan zvuk, oslonjen na Jakovljev prepoznatljiv vokal i jasnu, osobnu poruku. Za vizualni identitet i režiju spota zaslužni su Danko Šimunović i Pave Elez, koji su pjesmu ‘Ja volim’ pretvorili u snažnu i autentičnu vizualnu priču.

Foto: Danko Šimunović

"S Jakovom je uvijek uzbudljivo raditi. Još dok smo bili mlađi, često je govorio da mu je san rasprodati zagrebačku Arenu i u njoj izvoditi vlastite pjesme. Toliko je snažno vjerovao u to da mu se danas taj san upravo ostvaruje. Sretna sam što se to događa baš njemu – jer je to iskreno zaslužio. Uživanje je raditi s Jakovom i veselim se svakom budućem nastupu i svakoj novoj pjesmi koju ćemo zajedno stvarati", dodaje Laura.

Singl "Ja volim" od danas je dostupan na svim digitalnim platformama.

