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PRIJE ČETIRI DANA

Dolly Parton u posljednjem intervjuu: 'Još imam toliko toga što želim ostvariti u životu...'

Piše Stela Kovačević,
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Dolly Parton u posljednjem intervjuu: 'Još imam toliko toga što želim ostvariti u životu...'
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Foto: Mario Anzuoni
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Parton je posljednjih 18 mjeseci provela u borbi sa zdravstvenim komplikacijama koje su eskalirale nakon smrti njezinog supruga Carla Thomasa Deana u ožujku 2025. godine

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Samo nekoliko dana prije smrti, legendarna Dolly Parton otkrila je da unatoč ozbiljnim zdravstvenim problemima i dalje ima velike planove. U svom posljednjem intervjuu za magazin People, govorila je o borbi s bolešću, gubitku supruga i nezaustavljivoj želji za radom koja ju je pokretala do samog kraja.

Dolly Parton Passes Away at 80 Straight Talk (1992) Dolly Parton Passes Away at 80
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Foto: Profimedia.hr

- Znate mene. Toliko sam se posvetila svojim snovima da sam se dovela u kut, a još uvijek imam toliko toga što želim ostvariti. Zato ću nastaviti raditi koliko god mogu kako bih sve to uspjela - rekla je prije četiri dana.

PRISJETIMO SE Najveći hitovi Dolly Parton
Najveći hitovi Dolly Parton

Parton je posljednjih 18 mjeseci provela u borbi sa zdravstvenim komplikacijama koje su eskalirale nakon smrti njezinog supruga Carla Thomasa Deana u ožujku 2025. Priznala je da je vlastito zdravlje stavila u drugi plan dok se brinula o njemu.

FILE PHOTO: 61st Grammy Awards - Arrivals - Los Angeles, California, U.S.
Foto: Lucy Nicholson

​- Suočavam se s nekim zdravstvenim problemima na koje jednostavno nisam obraćala pažnju dok sam pazila na Carla - rekla je.

Zbog problema s bubrežnim kamencima, imunitetom i probavom, bila je prisiljena otkazati rezidenciju u Las Vegasu. U video poruci obožavateljima u svibnju poručila je kako dobro reagira na terapiju. Nedavno je zbog dehidracije morala propustiti i događaj u Dollywoodu.

Pjevačica je smatrala da današnji ciklus vijesti i društvene mreže preuveličavaju situaciju, stvarajući paniku među njezinim obožavateljima.

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Dolly Parton umrla godinu dana nakon supruga Carla VIDEO
Dolly Parton umrla godinu dana nakon supruga Carla | Video: 24sata/Reuters
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FOTO Otišla je kraljica country glazbe! Pogledajte život Dolly Parton (80) kroz fotografije

​- Nije da i ranije nisam prolazila kroz teške trenutke sa zdravljem. No mislim da se danas, jer živimo u svijetu koji je online 24/7, sve uveličava na načine na koje prije nije - prokomentirala je, podsjetivši na 1980-e kada je mjesecima bila izvan pogona zbog zdravstvenih problema.

FILE PHOTO: Composer and lyricist Parton attends the party following the opening night of "9 to 5: The Musical" in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

U svom prepoznatljivom duhovitom stilu dodala je kako se nosi s novom medijskom realnošću.

​- Nekad sam se šalila da sam kraljica tabloida, a sada valjda mogu reći da sam kraljica umjetne inteligencije na društvenim mrežama!

Rad do samog kraja

Unatoč boli i iscrpljenosti, Parton nije odustajala od posla. Potvrdila je da, iako se oporavlja, neprestano radi. Budući da više nije imala energije za turneje, otkrila je da je u ranoj je fazi razvoja "avatarskih nastupa" s tehnološkim tvrtkama. Aktivno je sudjelovala i u produkciji svog broadwayskog mjuzikla "Dolly: A True Original Musical", a radila je i na otvaranju hotela i muzeja u Nashvilleu. Njezina posvećenost poslu i velika kreativnost ostale su netaknute do samog kraja.

*uz korištenje AI-ja

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