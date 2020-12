'Doma treniram s traktorskim gumama i jedem sve namirnice'

Matej je otkrio da i dalje marljivo vježba, no priznao je i da vani ne jede kao pod strogim režimom showa. Novac mu nije bio motiv prijave, na prvom mjestu bili su mu fizička transformacija i zdravlje

<p><strong>Matej Petrović</strong> (26) iz Đurđenovca, pobjednik je pete sezone showa 'Život na vagi'. U show je ušao sa 152 kilograma, a na kraju je vaga pokazala nevjerojatnih 84,1 kilograma. Smršavio je 67,9 kilograma, odnosno izgubio je 44,7 posto svoje tjelesne mase i tako odnio kući 170.000 kuna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Tek sad postajem svjestan što sam sve napravio, koliko sam kilograma skinuo i svoj život spasio na način da sam ponovno zdrav mlad momak koji se i dalje može aktivno baviti sportom i nastaviti sa svojim životom onako kako je trebalo biti od samog početka, a ne onako sa 150 kila - rekao je Matej za RTL-ov <a href="https://www.rtl.hr/tv/zivot-na-vagi/novosti/3938986/pobjednik-zivota-na-vagi-za-exkluziv-sad-vjezbam-sam-doma-imam-traktorske-gume-maljeve-utege-i-vijacu-s-kojom-skacem-i-uzivam-u-tome/">'Exkluziv'</a>. </p><p>Novac mu nije bio motiv prijave, već su mu na prvom mjestu bili fizička transformacije i poboljšanje zdravstvenog stanja.</p><p>- Nitko nije lud da kaže 'meni ne treba 170 tisuća kuna', nego će dati sve od sebe da pobijedi. Htio sam taj svoj trud i muku okruniti pobjedom, a naravno da novac dobro dođe - kaže.</p><p>Matej je otkrio da i dalje marljivo vježba, no priznao je i da vani ne jede kao pod strogim režimom showa. </p><p>- Najviše radim sam doma. Imam ispred traktorske gume, maljeve, utege i vijaču i tako skačem kardio vježbe i uživam u tome. Pustim si pjesme i jedno sat vremena opustim se. Čim sam izašao iz showa, jeo sam odmah svu hranu, samo sam znao da ne smijem pojesti dvije kile mesa nego dva tri komada, i to je sasvim dovoljno. I sad znam, ako ujutro nešto jače jedem, neću večerati jače nego ću pojesti neku salatu. Zdrava i nezdrava hrana, to je glupo komentirati, hrana je hrana, samo trebamo znati kad, što i koliko jedemo i koliko se trošimo - zaključio je pobjednik.</p>