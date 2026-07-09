Domaća glumica kroz udrugu prikupila više od 200.000 eura pomoći za najugroženije

Humanitarna udruga HU GrU, Ane Gruice Uglešić, od siječnja do lipnja ove godine prikupila je i donirala 212.000 eura pomoći najugroženijim članovima našeg društva. Pod egidom 'Bitno je da su djeca dobro' u samo šest mjeseci od osnutka, rješavane su materijalne, ali i rehabilitacijske potrebe. Hu GrU, sa sjedištem u Dugopolju, djeluje po cijeloj Hrvatskoj. Pa je tako izgrađena kuća koja je obitelji sa djecom vratila sigurnost i krov nad glavom.

Obnovljeno je nekoliko domova, kupljene su perilice i sušilice, obojani zidovi i osigurani osnovni uvjeti za dostojanstven život. Kupljena su četiri automobila obiteljima koje svakodnevno vode najteže bitke - one za zdravlje svoje djece. Udruga je sudjelovala i u nabavi dvaju vozila za županijsku Udrugu slijepih, omogućivši bolju mobilnost i kvalitetniji život njihovim članovima.

U potpunosti je plaćena rehabilitacija čovjeku nakon teške prometne nesreće, ocu četiri dječaka. Djevojčica s rijetkom genetskom bolešću dobila je komunikator koji joj omogućuje da komunicira sa svijetom oko sebe. Pomoć je stigla i tamo gdje je često najmanje vidljiva, ali jednako važna.

Djeca su dobila računala za školovanje, naočale za vid, aparatiće za zube, novu odjeću i obuću. Plaćane su logopedske terapije, registracije automobila, stanarine za podstanare, dugovi u trgovinama i brojne druge, svakodnevne potrebe koje mnogim obiteljima predstavljaju nepremostiv teret.

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Maturantice koje si nisu mogle priuštiti svoju posebnu večer dobile su priliku zasjati na maturi poput svojih vršnjakinja. Donirana je hrana potrebitima, a pelene su stigle korisnicama Sigurne kuće u Splitu. Odblokirani su računi i plaćeni dugovi desetak samohranih mama što je za zdravo funkcioniranje obitelji od presudne važnosti.

- Mnogima treba samo skinuti težak teret duga oko vrata, kako bi majke koje se same brinu za djecu mogle udahnuti i nastaviti dalje - kaže Ana.

Udruga je ove godine i nekoliko je obitelji poslala na ljetovanje. Ana Gruica Uglešić, pokretačka snaga ove humanitarne priče, često kaže da ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez njezinih 'Anđela'. To nisu bogati donatori niti velike korporacije. To su obični ljudi velikog srca.

Ljudi koji dijele objave na društvenim mrežama, koji uplate pet, deset ili dvadeset eura kada mogu, koji šire priču dalje i vjeruju da svatko može pomoći koliko može. To su majke, očevi, umirovljenici, studenti, obrtnici, poduzetnici, prijatelji i potpuni stranci koji su odlučili biti dio nečega većeg od sebe.

Veliku ulogu u širenju ove priče imaju i javne osobe koje su prepoznale važnost djelovanja udruge. Svojim dosegom, ali još važnije, svojom podrškom, dijeljenjem objava i uključivanjem u komunikaciju, pomažu da priče o potrebitima dođu do onih koji možda inače nikada ne bi čuli za njih.