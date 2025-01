Domaća manekenka postala je majka: Do danas nisam znala koje je pravo značenje života

Ljudi, postala sam mama! Nisam znala pravo značenje života sve do danas. Moj sinčić Marko, pohvalila se manekenka Suzana Horvat u petak na Instagramu. Sretne vijesti podijelila je uz fotografiju sa sinčićem, a lijepe želje i čestitke samo su se nizale.

'Dobrodošao Marko i čestitke sretnim roditeljima', 'Neka raste veliki, na radost roditelja!', 'Uživajte, sad su najljepši trenuci', pisali su novopečenoj majci u komentarima. Fotografiju možete pogledati OVDJE.

Manekenka je malenog Marka dobila sa zaručnikom Vojislavom Pecikozom, srpskim ekonomistom i menadžerom, s kojim je sreću pronašla u Beogradu.

- Kliknuli smo na prvu. Leptirići su se razletjeli, osjećala sam se kao da mi je opet petnaest. Sve je krenulo vrlo brzo, a u jednom smo trenutku bili uvjereni i da sam zatrudnjela. Kad se ispostavilo da nisam, oboma nam je bilo žao. Baš smo bili tužni. I shvatili da oboje želimo dijete - ispričala je krajem prošle godine za Gloriju.

Horvat je s 15 godina zakoračala u svijet manekenstva. Potpuno nesvjesna, kako je kazala, da će napraviti karijeru.

- Želeći da joj kći ipak sliči na žensko, mama me upisala u agenciju Midiken, da naučim lijepo, ženstveno hodati. Hod mi se popravio, ali još sam bila daleko od elegancije i ženstvenosti. No, brzo su me zamijetili. Tada su u trendu bile manekenke poput Kate Moss. Meni je taj stil bio lijep, no ja nisam spadala u tu kategoriju - prisjetila se.

Nosila je revije u velikim modnim prijestolnicama kao što su London, New York, Pariz i Milano. S vremenom se okrenula reklamnim kampanjama, jer je industrija tražila drugačiji tip manekenki.

- Potom sam otkrila da su manekenke najbolje plaćene u Barceloni. Kad bih došla na audiciju, odmah bi me prozvali 'you, too pretty' i poslali doma. Stoga sam se orijentirala na reklamne kampanje, od kozmetike do deterdženata, od novih modnih kreacija do parfema slavnih svjetskih dizajnera - objasnila je Horvat za Gloriju.