Glumac iz Zagrebačkog kazališta mladih, Dado Ćosić (34) progovorio je tome što su članovi njegove obitelji prolazili u Jasenovcu u predstavi ''Eichmann u Jeruzalemu''.

- Meni je bilo fascinantno da ja kao čovjek koji nikad nisam bio gladan se u stvari bojim gladi. U predstavi pokušavam izvući zaključke kako to iskustvo mog djeda s kojim sam ja u stvari odrastao i te gladi koju je on iskusio za vrijeme Jasenovca pa i poslije nakon oslobođenja kako je to utjecalo na moj život danas koji s Jasenovcem nemam nikakve veze - rekao je Ćosić za RTL Direkt.

- Postoje stvari na kojima obrazovanje može više poraditi, primjerice znam jer sam bio u konstantnoj komunikaciji s memorijalnim centrom Jasenovac, znam koliko malo izleta tamo imaju, koliko malo djece dolazi, koliko škole malo vode brigu o tome- dodao je Dado.

Predstavu ''Eichmann u Jeruzalemu'' izvodi Zagrebačko kazalište mladih, a 2019. kritičari su je prozvali najvažnijim kulturnim događajem u Hrvatskoj.