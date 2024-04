Domagoj oduševio chefa jelom, ali su crveni ponovno pobijedili

Jutro u kući započelo je sabiranjem dojmova... Roko K. i Dominik komentirali su činjenicu da Vehid i dalje vodi glavnu riječ u crvenoj kuhinji, iako više nije vođa. Roko je zaključio kako Vehid nije zlonamjeran, već samo na svoj način samo pokušava pomoći.

Iako ga je jučer u izjavama oštro kritizirao, Dominik je danas bio nešto blaži, dodavši kako u Vehidu vidi potporu: 'Ponaša se zaštitnički prema meni i poštujem to, ali u jednom trenutku ću morati skroz preuzeti.'

Milena je, nakon jučerašnjih rasprava u kuhinji s Anelom, odlučila sve iskomunicirati i još mu jednom predbacila da je uzeo previše kreme koju je više njih trebalo dijeliti, no on se oštro branio. 'Nije shvatio, pokušao je opravdati sebe. Kao da ne postoje kamere pa se neće vidjeti', zaključila je. On joj je, pak, zamjerio što mu stalno upada u riječ i zamolio je da to više ne radi. 'Anela nekad namjerno prekidam jer jedno te isto ponavlja', priznala je Milena, no stisak ruke na kraju značio je pomirbu. U kuhinji je timove dočekao chef Gretić, dvije ploče, ali i ogroman lonac.

- U ovome loncu ima 24 sastojka koje morati pogoditi, ali ne usmeno, nego kroz crtanje. Ići ćete u redu. Prvi koji dođe, proba, zapamti namirnicu i nacrta je na ploču, drugi je mora pogoditi. Nema šaptanja ni dovikivanja - objasnio je chef timovima, dodavši kako imaju 10 minuta. Prvi su na redu bili plavci koji su uspješno pogodili 14 namirnica, no nisu bili pretjerano zadovoljni. Crveni su krenuli nakon njih i nakon isteka vremena njihova računica bila je 12 pogodaka. 'Opet smo izgubili na malom izazovu, nikako da nam krene', bio je tužan Dominik. Chef im je kazao kako sve pogođene namirnice mogu koristiti u današnjem izazovu. Plavci će dobiti još pet, a crveni još tri namirnice prema svom izboru. 'Glavna namirnica vam je danas teleći file', poručio je chef i u kuhinju poslao plave koji su dobili i pet minuta više u kuhanju.

- Sve nas je manje, sve postaje više strah, ali nitko neće to priznati. Svi će dati 150 posto od sebe samo da budu bolji od drugoga. Ostalo je malo ljudi, svi se trebaju dokazivati. Već je lagano počela dobra borba - kazao je Roko K.

Nakon što su crveni ušli u kuhinju, vođa Dominik prošao je radnim jedinicama kako bi vidio što tko radi, a obećao je i chefu da će odluke biti zajedničke i kušat će svako jelo: 'Opušteno i fokusirano!' Nakon što je pola sata prošlo, kandidati su prebacili u brzinu više. Chiara se brinula da neće stići, a krema od češnjaka bila je slana, Roko Ć. zamjerio je Anelu što mu je pomaknuo posudu sa štednjaka bez pitanja, a Vehid se odlučio poigrati bojama na tanjuru. Rasprava Anela i Milene i dalje se nastavila, a ovaj put mu je zamjerila da se ponaša kao da je sam u kuhinji i zauzima previše mjesta. Počelo je odbrojavanje i serviranje, kod nekih panično, no svi su uspjeli svoje tanjure donijeti na pass. 'Bila je zadnja stotinka, kao kod skijaša', komentirao je Nikola svoj dolazak na pult, a to mu je zamjerio i chef.

Kandidati su se zatim podijelili po stanicama po redoslijedu bodova koje mogu dobiti za svoje tanjure – od 1 do 6. Dominik je gotovo samostalno podijelio kandidate, dok je Lucija tražila mišljenje ostalih. Na kušanje i ocjenjivanje svoje su tanjure prvi nosili Chiara i Roko K. Chiara je poslužila kremu od češnjaka, pečeni teleći file omotan senfom, bademima i orasima te karamelizirane prokulice.

- Jesi to slučajno stavila šećer umjesto soli? Nije ti pobjeglo, tu ima žlica šećera... Jel ti mene mrziš - upitao je nezadovoljni chef pa joj kazao da ona može i zna puno bolje. 'Sramote, majko. Mama, nemoj me se odreći', poručila je razočarana Chiara. Roko K. poslužio je teleći steak s kremom od gljiva, sotirani grašak i mrkva te palenta. Chefu je meso bilo preslabo pečeno. 'Najgore je što netko mora dobiti bod... Bod za Roka, ali nisam sretan', kazao je Gretić.

Milena i Nikola bili su sljedeći na redu. Ona je poslužila teleći file u umaku, uz punjene šampinjone lisičarkom, mladim lukom i ostatkom šampinjona. Chef je zamjerio prekrcan tanjur, a nije bio impresioniran ni okusom. Nikola je skuhao teleći file uz salatu od kineskog kupusa, naranče, mladog luka, mrkve te kremu od pečenog patlidžana. Meso je chefu bilo neugodno kiselkastog okusa, a to je potvrdila i Milena koja je kušala komadić. Dva boda na kraju je dobila Milena i crveni tim.

Idući su bili Mauro i Roko Ć. Roko je poslužio teleći steak u umaku od teletine, luka i češnjaka, salatu od korabice , mladog luka i rajčice te paljeni mladi luka. 'Pa ti napreduješ! Nije bez pogrešaka, ali lijepo', bio je zadovoljan chef. Mauro je pripremio teleći file zapečen na maslacu i češnjaku, umak od crnog vina i cikle te sotirana prokula na masnoći. Chefu se nije svidjela kombinacija nježne teletine i jake cikle jer je preuzela sve okuse na tanjuru. 'Šteta! Roko, tri boda!', kazao je Gretić.

Lucija je chefu poslužila tartar od telećeg filea s koricom limuna, svoju verziju majoneze s kaparima i ukiseljenu rotkvicu. Chefov izraz lica odmah je pokazao da mu je jelo previše kiselo. 'Ovo je 'flop', ovo nije uspjelo jelo', kazao je. Anel je donio teleći file obložen pistacijom, heljdinu kašu sa sotiranim povrćem, glazirani luk i čips od mrkve. 'Začinjeno, lijepo kuhano i ukusno. Nisam siguran da je heljda super partner za nježnu teletinu', rekao je svoje mišljenje chef, no bodovi su otišli njemu.

U ovom trenutku crveni su vodili 10-0, no Domagoj i Viktor mogli su još uvijek sve preokrenuti svojim bodovima. Domagoj i Vehid bili su sljedeći par. Vehid je poslužio šparoge i rotkvicu, ukiseljenu korabu i mrkvu, spicy umak od gljiva, đumbira i soje te pečeni teleći file. Kušao je i kazao mu neka pričeka. Domagoj je donio teleću file, ružu od mrkve konfitiranu u maslacu i aromatičnom bilju, kremu od poriluka i mrkve, ulje od paljenog poriluka i reducirani aceto s medom. Chef mu je odmah zamjerio preveliku ružu od mrkve u odnosu na maleni komad mesa.

- Sviđa mi se kolorit... Mislim da je ovo i najbolje tvoje jelo ovdje. Balans svih umaka je pogođen. Sjajno - komentirao je Domagojevo jelo chef, no pohvalio je i Vehida. Prvih pet bodova zaplave ipak je otišlo Domagoju! Sve je bilo na Viktoru koji je koračao prema chefu uz Dominika. Viktor je poslužio carpaccio od telećeg filea s emulzijom od mladog luka i naranče, ukiseljenu rotkvicu i hrskavu heljdu.

Dominik je donio steak telećeg filea pečen u pećnici, punjen kremom od luka, češnjaka i kineskog kupusa, a uz to i svoju verziju kimchija te umak od šampinjona i pečenja. 'Malo ću razmisliti', tajnovito je poručio chef. Viktorova ideja mu se svidjela, ali ne i sama izvedba: 'Mislio sam da će više prštati ti okusi!' Dominikovo meso i luk su mu se jako svidjeli, a imao je zamjerku za kimchi. Nakon sekundi iščekivanja, chef je prelomio – 6 bodova i pobjeda crvenima idu Dominiku! Crveni tim u kući je dočekala nagrada – trening uz Marija Valentića. 'Izuzetno dobro iznenađenje', bili su zadovoljni.