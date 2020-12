Simpatična Korčulanka Domenica Žuvela (28) uoči Božića izdala je pjesmu “Medenjak”. To joj je prva božićna pjesma, a sve je prošlo kako je željela. Pjesma je nastala u suradnji s Hanom Huljić (29), koja je njezina najbolja prijateljica.

Znala je kako će Hana napraviti najbolju pjesmu za nju jer je, kaže, najbolje poznaje. Sretna je blagdane provodi u krugu obitelji, a najviše joj nedostaje druženje s bakom, koja je ove godine na oprezu zbog pandemije korona virusa. Domenica ljubav prema glazbi gaji od djetinjstva, a u kratkom se periodu probila na scenu zahvaljujući pjesmama koje su za nju napisali Vjekoslava (57) i Tonči Huljić (59). U srednjoj školi okušala se u modelingu, no priznaje nam kako se nije vidjela u tome. Ljubav prema glazbi bila je jača. Osobito je bila sretna kada je dobila prvu priliku nastupati na Splitskom festivalu.

Domenica nam je otkrila i kako provodi blagdane, što joj donijela ova godina, je li je na početku karijere bilo strah Tončija Huljića i kako je ipak prevagnula želja da postane glazbenica, a ne manekenka. Pozitivna je oko čitave situacije s pandemijom pa je uvjerena kako će se ubrzo vratiti nastupima. Smatra kako joj je najbolja povratna informacija o njezinu uspjehu i zadovoljstvu publike pjesmom kada je ima priliku otpjevati uživo. Nedostaju joj ti dani, no dok su koncerti i dalje zabranjeni, Domenica vrijeme iskorištava najbolje što može i više se posvetila samoj sebi.

Brojni koncerti otkazani su zbog pandemije korona virusa. Kako provodite vrijeme dok ne nastupate, nedostaju li vam koncerti?

Nedostaju mi moji koncerti, ali i oni mojih kolega. Nakon što ponovno počnemo nastupati, prvo ću otići na koncert. No čini mi se kako sam prošlih nekoliko mjeseci maksimalno iskoristila. Nikad nisam imala više slobodnog vremena, posvetila sam se sebi i hobijima.

S obzirom na to da nema koncerata, bavite li se nečim drugim?

Ne. Prije glazbene karijere bavila sam se pedagoškim radom. Imala sam četiri godine radnog iskustva u školi i glazbenom vrtiću. No ne mogu to kombinirati s pjevanjem, to su dva različita pojma posla. Zbog toga u ovom trenutku ne razmišljam o povratku u školu. Pozitivna sam oko trenutačne situacije, mislim da će se ubrzo vratiti u normalnu.

Prije glazbene karijere bavili ste se modelingom. Kako to da niste nastavili tim smjerom nego ste se okrenuli glazbi?

Iskreno, nikad me nije zanimao modeling. Nosila sam lokalne revije, ali mi je sve bilo usputno. Nosila sam jednu reviju na Paris Fashion Weeku i to mi je bio vrhunac modelinga. Nakon toga nisam apsolutno ništa radila po tom pitanju. U glazbi sam čitav život pa mi je logičan slijed bio da se time bavim.

Tko vam je bio uzor u glazbi, postoji li osoba koja vas je intrigirala?

Nikad nisam imala nekog idola. Voljela sam puno izvođača. Naginjala sam na neki talijanski đir glazbe, mediteranski pristup koji jako volim. Italija mi je najdraža zemlja, tamo ću putovati čim prođe pandemija, a zadnja tri mjeseca intenzivno učim talijanski jezik. Glazba s kraja osamdesetih i devedesetih inače mi je omiljeni zvuk.

Jeste li bili nesigurni na početku karijere, čega vas je najviše bilo strah?

Najviše me bilo strah intervjua. Mogla sam pjevati, ali dati intervju u mojoj je glavi zvučalo strašno. No čini mi se kako to sve dolazi s iskustvom jer, kada te netko stalno izlaže tom mini stresu, sve postaje normalnije. Bila sam sramežljiva i povučena, bila sam naivnija i nisam shvaćala neke stvari, no sada sam se opustila.

Jeste li imali tremu kad ste radili s poznatim glazbenicima? Kako ste se osjećali kad ste radili s Tončijem Huljićem, koji je izuzetno cijenjeni glazbenik?

Tonči je tata moje najbolje prijateljice Hane i uvijek sam ga tako gledala. Nisam nikad ni mislila da ću raditi s njim. I danas mi je njegov broj mobitela u imeniku zapisan pod imenom ‘Hanin tata’. Da sam ga morala upoznati i prvi put pjevati ispred njega tada, vjerojatno nikad ne bih izustila niti ton. Bilo bi me strah, no ovako je bilo puno lakše.

S kim vam je s naše estrade bilo najdraže surađivati?

Surađivala sam s puno glazbenika. Imala sam priliku snimiti duet s Damirom Kedžom, otpjevala sam duete na svirkama. Uvijek mi je bio gušt, drago mi je da u tom pogledu imam nekog iskustva. Osobito sam sretna što sam prvi put imala priliku raditi s Hanom Huljić, koja mi je napisala božićnu pjesmu. Ona me poznaje najbolje, s njom sam najbliža. Uzela je stvar u svoje ruke i napisala mi pjesmu, jako sam sretna zbog toga.

Jeste li zadovoljni novom božićnom pjesmom “Medenjak”?

Hana mi je ispunila želju. Kad sam pjesmu čula na klaviru, znala sam da je to točno ono što sam htjela. Spot smo snimali u Gorskom kotaru u Čarobnoj kolibi. Bilo je opušteno. Drago mi je što imam prvu božićnu pjesmu.

Sviđa li se publici vaša božićna pjesma, jeste li dobili neke povratne informacije?

Imam povratne informacije s radio stanica. ‘Medenjak’ je sada u top 10 pjesama. Čini mi se da su i na društvenim mrežama odlični pregledi. S obzirom na okolnosti, meni su to odlični rezultati. Žao mi je što je nisam imala prilike izvesti uživo, što je meni glavni pokazatelj zadovoljstva publike. Kad ti ljudi pokažu, onda znaš da je to uspješna pjesma. Dok se vrti na radiju, nemam osjećaj jesu li ljudi prihvatili pjesmu ili nisu.

Snašli ste se na sceni, napredujete sa snimanjima. Kada ste se odlučili na samostalnu karijeru?

To je bilo 2017. kada sam snimala demo snimku u studiju i pjesma je bila prekrasna. Bila je namijenjena drugom izvođaču i imala je drukčiji tekst. Onda sam pomislila zašto to ne bi bila moja pjesma, bilo mi je teško odvojiti se. S Hanom i Ivanom potom sam je preslušavala u autu. Ivan me tada pitao bi li išla na Splitski festival. Iz mene je izašao nekontrolirani zvuk, a o tome nismo razgovarali idućih nekoliko mjeseci. Sve do trenutka kada su me pitali s kojom ću se pjesmom prijaviti. Tada sam shvatila da je ozbiljno, nisam ni mislila da će to biti početak moje karijere. Svake godine sam gledala Splitski festival, bio mi je poseban doživljaj.

Iako gradite solo karijeru, često vam se nameće pitanje imate li ambicije biti pjevačica Magazina. Što mislite o tome?

To je pitanje koje mi se javilo na početku karijere jer su ljudi povezivali sve s vanjskim izgledom. Obožavam Magazin, ali u početku se nisam vidjela niti kao Domenica. U mom timu se nikada nije spomenuo Magazin, možda su ljudi više o tome pričali, ali definitivno ne bih bila pjevačica tog sastava. Bilo bi mi čudno da nakon solo karijere odem u neku grupu.

Ostvarila vam se želja pa ste snimili i prvu božićnu pjesmu. A kako provodite blagdane?

Svake sam godine u prosincu bila u strci, nisam znala gdje sam. Uvijek bih trčala, žurila na snimanja. Ove godine je drukčije, jako se veselim. Odradila sam snimanja i pripremila sve za Božić. Mama me uvijek čeka da dođem doma i da zajedno kitimo bor na Badnjak. Bit ću kod kuće možda i više nego što sam planirala. Božić je malo drukčiji jer ne možemo ići na ručak kod bake i djeda, jako se paze zbog pandemije. Živimo vrata do vrata, ali mjesecima nisam vidjela baku. Jedino mi je zbog toga žao. Pričekat ću sljedeću godinu da se ponovno svi okupimo.

Tko je tijekom blagdana glavni u kuhinji u vašoj obitelji, što pripremate?

Baka nas je jako razmazila i ona je ta koja uvijek sve uzme u svoje ruke. Ove godine sam ja sve planirala preuzeti, obožavam kuhati, to mi je gušt. Više volim pripremati slana jela, kolače ne volim raditi. No s obzirom na to da sam ove godine dobila svoju božićnu pjesmu, pravim medenjake. Mama je veliki dio preuzela na sebe. Puno više volim kad netko drugi kuha, tada više cijenim hranu. Na Božić sam inače uvijek pjevala, tako da sam se ove godine veselila božićnom ručku.

Kada prođe Božić, kakvi su vam planovi za Novu godinu? Nema koncerata, klubovi ne rade... Kako ćete proslaviti?

Nova godina mi nikad nije bila privlačna, više volim Božić. Prošle godine sam za doček pjevala na Korčuli. Sjećam se da sam govorila kako bih Novu godinu voljela dočekati uz TV program. Nova godina je toliko napuhana, a ne mora sve biti savršeno. Voljela bih ostati doma ili u vikendici. Paše mi mir.

Što planirate u idućoj godini, što si priželjkujete?

S obzirom na čitavu situaciju, ne znam kako će se sve odvijati. Ne bih voljela naslagati pjesme ako ih neću moći izvoditi. Kao izvođača me zbog toga boli srce. Voljela bih se prilagoditi situaciji. Poučena iskustvom od ove godine, ranije ne bih ništa planirala. Opustit ću se pa kako bude.

Za kraj, kako stojite na ljubavnom planu?

Moram biti iskrena, prije nego što sam krenula, razmišljala sam da je to ljudima bitnije nego koju sam pjesmu izdala. Mene to ljuti jer ne bih htjela da me ljudi gledaju kroz prizmu ljubavi. Ja sam u samom startu odlučila da o tome neću pričati.