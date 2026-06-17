Domenica ima novi ljetni hit, poslušajte 'Klasično muško'

Dovoljan je jedan pijani poziv u pola pet ujutro ili jedna fantastična laž da ga prepoznate. Upravo takvog muškarca Domenica je otpjevala u novom singlu 'Muško klasično', zaraznoj ljetnoj pjesmi koja na duhovit način progovara o ljubavnom tipu kojeg je barem jednom susrela gotovo svaka žena.

Iako pjesma opisuje muškarca na kojeg su mnoge žene barem jednom nasjele, popularna Dalmatinka priznaje kako inspiraciju nije tražila u vlastitom ljubavnom životu.

- Srećom, moj partner nema nikakve veze s muškarcem iz ove pjesme. Mogu reći da je potpuna suprotnost svemu što opisujem u ‘Muško klasično’. Ali tijekom života upoznaš razne ljude i čuješ još više priča pa mislim da će se mnogi prepoznati u ovoj pjesmi ili će barem prepoznati nekoga iz svoje okoline - kaže Domenica.

Foto: promo

'Muško klasično' osvaja već na prvo slušanje zaraznim refrenom, ljetnim ritmom i stihovima koji će mnogima izmamiti osmijeh. Glazbu je radio Natko Smoljan, tekst Natko Smoljan i Petar Šarčević, dok su za produkciju zaslužni Smoljan i Skennybeatz.

- Čim mi je Natko prvi put pustio pjesmu u studiju, znala sam da je to to. Već nakon prvog slušanja uhvatila sam se kako pjevušim refren, a u glavi sam odmah vidjela ljeto, vožnju uz more, otvorene prozore i ekipu koja ju pjeva iz svega glasa - poručuje pjevačica.

Ljetni ugođaj prenesen je i u videospot snimljen uz more. U društvu plesačica, Domenica kroz opuštene i vesele kadrove donosi upravo onu atmosferu koju nosi i sama pjesma - puno sunca, plesa, smijeha i dobre energije.

- Svako snimanje sa sobom nosi određenu dozu stresa i nepredviđenih situacija pa nije bilo drugačije ni ovaj put. Ipak, svi smo imali isti cilj, napraviti spot koji će pratiti energiju pjesme - kaže Domenica.

Singl 'Muško klasično' od danas je dostupan na svim digitalnim platformama, a nema sumnje da će se njegov refren ovog ljeta često čuti uz more, na pozornicama i na brojnim ljetnim playlistama.