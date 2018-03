Domenica Žuvela: 'Chopinovu skladbu tetovirala sam na ruci’

Pjevačica Domenica Žuvela (25) radi u glazbenom vrtiću i daje satove klavira, a uz to priprema nove pjesme sa svojim bendom.

Spotovi pjesama 'Vidi se iz aviona' i 'Kad sam s tobom' imaju milijunske preglede na YouTubeu i brojne pozitivne komentare. Jeste li se tome nadali?

Sjećam se kad je izašla prva pjesma i prvih pet tisuća pregleda, stalno sam se pitala tko su ti ljudi koji slušaju pjesmu. Činilo mi se da je to previše pregleda za nepoznatog izvođača, tako da nisam mogla ni sanjati milijunske preglede.

Pjevali ste u bendu Boss, poučavate klavir i radite u glazbenom vrtiću. Kako sve to stignete uskladiti?

Zbog sve većih obveza koje sam dobila samostalnom karijerom prestala sam pjevati u grupi Boss. Radim na novim pjesmama, okupila sam svoj bend i veselim se ovogodišnjim projektima. Uz pjevanje moja velika ljubav je pedagogija, a kad nešto voliš, ništa nije teško.

Je li vam bilo teško otići s rodne Korčule radi školovanja? Kako napreduje vaš put do diplome na Glazbenoj akademiji Split?

Srce me davno za glazbom odvelo izvan otoka, pa sam prihvatila da je tako moralo biti i da to radim kako bih napredovala. Završila sam Umjetničku školu Luke Sorkočevića u Dubrovniku, a logičan slijed bila je Glazbena akademija u Splitu, na kojoj sam trenutačno apsolventica, samo me magistarski rad dijeli do kraja školovanja.

S koliko godina ste počeli svirati klavir i koje skladbe najradije izvodite?

Iako sam odmalena pokazivala interes za glazbom, tek u petom razredu osnovne škole sam počela svirati. Obrazovanje mi se temelji na klasičnoj glazbi, tako da najviše volim skladbe iz doba romantizma. Frédéric Chopin mi je jedan od omiljenih skladatelja čiju sam skladbu i istetovirala na ruci.

Čime se bavite u slobodno vrijeme?

Provodim ga u prirodi, dugim šetnjama sa psićem, ispijanju kava i druženju s prijateljima. Obožavam gledati kulinarske emisije i uživam u isprobavanju novih recepata.