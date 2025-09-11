Domenica Žuvela otkrila planira li obitelj s dečkom, ali i brine li ju popunjenost Arene 2030.

Nakon ljetne pauze, radijska emisija Special Happy Show vratila se na valove Happy FM-a, a prva gošća nove sezone bila je popularna pjevačica Domenica. U opuštenom razgovoru s Domagojem Nižićem, otkrila je detalje suradnje s Antom Cashom, zamara li se prodajom karata za koncert u Areni Zagreb 2030., a progovorila je i o obiteljskom životu.

Ovo ljeto obilježila ju je duetska pjesma "Stracciatella" s Antom Cashom, s kojim je imala i nekoliko nastupa.

"Jedan dan me nazvao, ali mu se nisam odmah javila jer sam bila uvjerena da me zove poštar. Kasnije smo se spojili i kupio me u prvoj minuti. Bio mi je toliko simpa da sam molila Boga da pjesma bude dobra", priznala je Domenica i ispričala kako je reagirala na pjesmu: "Prvo sam se počela smijati jer mi je bilo čudno koliko nešto može biti toliko jednostavno, a odmah me kupilo. Kasnije sam čula da je prije mene imao neke druge pjevačice u planu, ali sad se tješimo da sam ja bila među prvima".

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Bit će to još jedna od pjesama koju će izvoditi za pet godina na svom koncertu u zagrebačkoj Areni.

"Sa svakom pjesmom sam sve bliže i bliže. Skupljamo repertoar, što je najbitnije. Pjevat ćemo pjesme koje još ne postoje i bit će gosti koji još ne znaju da će nastupati, a možda će biti i neki koji još ni ne znaju da će biti pjevači", kaže.

A zamara li ju hoće li uspjeti rasprodati koncert?

"Ne razmišljam o prodaji. Ali je super stvar što je 8.11. moj rođendan. Ako ništa drugo ili ako se i ne budem bavila glazbom, imat ću najskuplju proslavu rođendana u državi s prijateljima i ljudima koji su kupili karte", rekla je i dodala da ju je jedna od poruka u inboxu oduševila: "Jedna žena mi se javila da će 2030. imati zadnju ratu kredita i da će to proslaviti u mojoj Areni".

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Već osam godina niže pjesme i koncerte pa se prisjetila jednog koji ne bi voljela ponoviti.

"Imala sam koncert u sklopu nekog lunaparka gdje je bilo baš puno djece. Njima je, naravno, lunapark bio zabavniji pa su nakon par pjesama otišli na atrakcije. Ali dobro, bend i ja smo uživali i sebi to predočili kao da imamo tonsku proba", nasmijano će.

Domagoj ju je upitao razmišlja li s dugogodišnjim partnerom Ivanom o osnivanju obitelji.

"Ne razmišljam previše o tome. Voljela bih imati svoju obitelj jednoga dana, ali kad bude, bude. Ne zamaram se", priznala je Velolučanka za Happy FM.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Slobodno vrijeme najviše voli provoditi na voljenoj Korčuli, a posebno uživa u hrani.

"Veliki sam gurman, znam da se ne bi reklo. Volim provoditi vrijeme u kuhinji, isprobavati hranu. Život mi se vrti baš oko hrane. Generalno volim sve kuhinje, ali mediteranska mi je najbolja", govori Domenica.

Vječno zrači pozitivom, no kaže da i ona ima trenutke kad bude živčana.

"Najmanje pozitivna sam u prometu, budem jako nervozna, iako ne psujem previše. Mislim da nikad ne bih mogla imati vozača jer volim imati kontrolu, bude me strah da će netko zaspati", kaže.

Na kraju razgovora se prisjetila neprežaljenog Jasmina Stavrosa i otkrila koji ju je kompliment obožavatelja razveselio.

"Stavrosa sam obožavala. To je pjevač kojem sam najviše puta u životu bila na koncertu. Znala sam napamet repertoar i što će kad govoriti. I dan danas su mi njegove pjesme na playlisti. Jedna od dražih pjesama mi je "Kocka šećera", njegov duet s Jolom. Jednom sam čak pročitala komentar da sam 'ženski Jole' i to mi je najveći kompliment ikad", zaključila je.