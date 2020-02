Dominacija 'Parazita', debakl 'Irishmana': Evo tko je slavio

Iza nas je i 92. dodjela filmskih nagrada Oscar. Apsolutni pobjednik večeri je korejski film Parazit koji je osvojio čak četiri kipića. Joaquin Phoenix (45) je uvjerljivo pobijedio u kategoriji za najboljeg glumca, kao i što je predvidljivo nagradu za glumicu dobila Renée Zellweger (50). Konkurencija u sve tri kategorije bila je iznimno jaka, a ništa drukčije nije bilo ni u ostalim kategorijama. Podbacili su Netflixovi filmovi, pogotovo 'Irishman', koji je bio nominiran u deset kategorija a ostao je na nula nagrada. U nastavku pogledajte sve dobitnike večeri.

Kategorija za najbolju glavnu mušku ulogu:

Antonio Banderas (Bol i slava)

Leonardo DiCaprio (Bilo jednom u Hollywoodu)

Jonathan Pryce (Dvojica papa)

Adam Driver (Priča o braku)

Joaquin Phoenix (Joker)

Kategorija za najbolju glavnu žensku ulogu:

Scarlett Johansson (Priča o braku)

Charlize Theron (One su bombe)

Cynthia Erivo (Harriet

Renee Zellweger (Judy)

Saoirse Ronan (Male žene)

Kategorija za najbolji film:

1917

Priča o braku

Irac

Bilo jednom u Hollywoodu

Joker

Jojo Rabbit

Ford vs Ferrari

Male žene

Parasite

Kategorija za najboljeg redatelja:

Martin Scorsese (Irac)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Bilo jednom u Hollywoodu)

Bong Joon Ho (Parasite)

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kategorija za najbolju sporednu žensku ulogu:

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Priča o braku)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Male žene)

Margot Robbie (Bilo jednom u Hollywoodu)

Kategorija za najbolju mušku sporednu ulogu:

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (Dvojica papa)

Al Pacino (Irac)

Joey Pesci (Irac)

Brad Pitt (Bilo jednom u Hollywoodu)

Kategorija za najbolju kostimografiju:

Irac

Jojo Rabbit

Joker

Male žene

Bilo jednom u Hollywoodu

Kategorija za najbolju montažu zvuku:

1917

Ford vs Ferrari

Joker

Bilo jednom u Hollywoodu

Star Wars: The Rise of Skywalker

Kategorija za najbolje miksanje zvuka:

Ad Astra

Ford vs. Ferrari

Joker

1917

Bilo jednom u Hollywoodu

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kategorija za najbolju filmsku glazbu:

Joker

Male žene

Priča o braku

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Kategorija najbolje originalne pjesme:

I Can't Let You Throw Yourself Away' (Toy Story 4) — Randy Newman

'(I'm Gonna) Love Me Again' (Rocketman) — Elton John & Bernie Taupin

'I'm Standing With You" (Breakthrough) — Diane Warren

'Into the Unknown' (Frozen 2) — Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez

'Stand Up' (Harriet) — Joshua Brian Campbell & Cynthia Erivo

Kategorija za najbolji film koji nije na engleskom jeziku:

Corpus Christi

Honeyland

Les Miserables

Bol i slava

Parasite

Kategorija za adaptirane scenarije:

Taika Waititi (Jojo Rabbit)

Steve Zaillian (Irac)

Anthony McCarten (Dvojica papa)

Greta Gerwig (Male žene)

Todd Phillips and Scott Silver (Joker)

Kategorija za najbolji izvorni scenarij:

Rian Johnson (Nož u leđa)

Noah Baumbach (Priča o braku)

Sam Mendes and Krysty Wilson-Cairns (1917)

Quentin Tarantino (Bilo jednom u Hollywoodu)

Bong Joon Ho and Han Jin Won (Parasite)

Kategorija za kratkometražni dokumentarni film:

In the Absence

Learning to Skateboard in a War Zone

If You’re a Girl Life

Overtakes Me St. Louis

Superman Walk

Run Cha-Cha

Kategorija za dokumentarni film:

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Foto: Jennifer Graylock/Press Association/PIXSELL

Kategorija za scenografiju:

Irac

Jojo Rabbit

1917

Bilo jednom u Hollywoodu

Parasite

Kategorija za šminku i frizuru:

One su bombe

Joker

Judy

Zlurada: Gospodarica zla

1917

Kategorija za vizualne efekte:

Avengers: Endgame

Irac

Kralj lavova

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Kategorija za najbolju fotografiju:

Irac

Joker

Svjetionik

1917

Bilo jednom u Hollywoodu

Kategorija za najbolji kratki animirani film

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable Sister

Kategorija za najbolji animirani film

How To Train Your Dragon

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Tema: Oscari 2020