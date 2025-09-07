Dominik (32) iz Dugog Sela otac je četvero djece, a i u poslovnom životu pomaže upravo djeci s posebnim potrebama. Sad je, kaže, vrijeme da pomogne i sebi
Dominik iz 'Života na vagi' za 24sata: 'Dat ću sve od sebe da opet trčim sa svojom djecom...'
Nova, 9. sezona 'Života na vagi' okupila je 18 kandidata, koji su prije tjedan dana krenuli u životnu transformaciju, koju prati cijela regija. Dominik (32) iz Dugog Sela, po struci fizioterapeut na odjelu robotike u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, jedan je od njih.
