Obavijesti

Show

Komentari 0
NEMA PREDAJE PLUS+

Dominik iz 'Života na vagi' za 24sata: 'Dat ću sve od sebe da opet trčim sa svojom djecom...'

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 6 min
Dominik iz 'Života na vagi' za 24sata: 'Dat ću sve od sebe da opet trčim sa svojom djecom...'
Foto: RTL

Dominik (32) iz Dugog Sela otac je četvero djece, a i u poslovnom životu pomaže upravo djeci s posebnim potrebama. Sad je, kaže, vrijeme da pomogne i sebi

Nova, 9. sezona 'Života na vagi' okupila je 18 kandidata, koji su prije tjedan dana krenuli u životnu transformaciju, koju prati cijela regija. Dominik (32) iz Dugog Sela, po struci fizioterapeut na odjelu robotike u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, jedan je od njih.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!
JESTE LI ZNALI?

FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!

Glumili su svakakve likove, neki su bili jako zbunjeni, drugi nisu bili baš najpametniji, a neki su, baš kao i oni - bili potpuni genijalci! Ali nisu samo glumci na ovoj listi, ima modela, glazbenica...
Operacije joj uništile lice, sad je šokirala izgledom: Evo kako se Donatella Versace mijenjala...
NOVI ZAHVAT ILI FILTERI?

Operacije joj uništile lice, sad je šokirala izgledom: Evo kako se Donatella Versace mijenjala...

Donatella Versace (70) pridružila se stotinama ljudi koji su u Milanu došli odati počast legendarnom modnom dizajneru Giorgiju Armaniju, koji je u četvrtak preminuo u 91. godini. Njegovo tijelo izloženo je u Armani teatru, okruženo cvijećem i svijećama.
Nema fešte bez Maje Šuput! Slavlje je pretvorila u koncert, a Šime nije skidao kameru s nje
ROĐENDANSKA LUDNICA

Nema fešte bez Maje Šuput! Slavlje je pretvorila u koncert, a Šime nije skidao kameru s nje

Pjevačica je, uz Tonyja Cetinskog i Joška Čagalja Jolu, pjevala na proslavi 40. rođendana PR stručnjaka Hrvoja Ratkića. Najviše pažnje ipak je privukao Šime Elez, koji je sve snimao i podijelio na Instagramu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025