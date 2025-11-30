Dominik je bez greške pobijedio petero lovaca i osvojio 20.000 eura: 'Laganini ste se othrvali'

Daniela Andrašek (47) voditeljica prodavaonice iz Brezničkog Huma, nastupila je u kvizu odlučna i dobro raspoložena, poručivši da bi bila više nego zadovoljna osvojenim iznosom od 10.000 eura – a ekipu bi, naravno, počastila.

Foto: HRT

U prvom krugu osvojila je 1.000 eura, a u brzopoteznoj igri odlučila se boriti protiv četvero lovaca za iznos od 10.000 eura. Lovci su pritom na svom satu zatražili 39 sekundi prednosti. Nije znala da je 'Milosrđe u ratu' jedan od slogana humanitarne organizacije Crvenog križa te da su Brijuni najzapadniji hrvatski nacionalni park.

S druge strane, lovac Mladen nije znao da je danski redatelj Lars von Trier film 'Antikrist' posvetio sovjetskom redatelju Tarkovskom. U napetoj završnici je uspjela nadigrati lovce za čak deset sekundi i osvojiti željenih 10.000 eura.

- Puno dobrih vijesti: četvorka je pala, vi ste zaradili deset tisuća, a ja sam u ekipi koju častite - našalio se Joško.

Foto: HRT

- Navijao sam za vas iz sveg srca i tako mi je drago što ste uzeli lovu i 'razbili ovu skupinu' - dodao je Dean.

- Nek se vrti tisuću janjaca - rekla je Morana, parafrazirajući Mao Zedonga.

- Ja sam samo htio osigurati besplatan obrok za Deana, stalno kuka da je gladan - zaključio je Mladen.

Luka Keller iz Zagreba, po struci je pravnik koji radi u dentalnoj industriji i bavi se kadrovskim poslovima. Kada bi osvojio nagradu, rekao je, kupio bi mali automobil, pojačalo za gitaru, a u šali dodao da bi otišao i do mesara po malo junetine, janjetine...

Foto: HRT

U prvom krugu je točno odgovorio na jedno pitanje, pa se u brzopoteznoj igri odlučio suočiti s trojicom lovaca za iznos od 2.500 eura. Lovci su na svom satu zatražili 37 sekundi prednosti.

Foto: HRT

Luku su zbunila neka pitanja, poput onoga o sirupu drveta javora, koji za kanadsku A klasu mora sadržavati između 66 % i 69 % šećera — Luka je mislio da je riječ o jabuci. U završnoj potjeri Luka je pokazao koncentraciju i brzinu te pobijedio lovce s osam sekundi prednosti, osvojivši 2.500 eura.

- Luka, kad ste završili i pobijedili, bili ste čak i pomalo nezadovoljni - primijetio je Joško.

Dominik Pozderac iz Črnilovca pokraj Jastrebarskog, sveučilišni magistar prava zaposlen u struci, predstavio se kao ljubitelj boravka na otvorenom, posebno trčanja. Osvojenim novcem otputovao bi na Novi Zeland sa svojom ekipom.

Foto: HRT

U prvom krugu je osvojio 1.000 eura, a zatim se u brzopoteznoj igri se odlučio suprotstaviti timu svih pet lovaca za ponudu od 20.000 eura. Lovci su na svom satu zatražili 48 sekundi prednosti.

Dominik je odigrao jednu od najimpresivnijih partija u povijesti kviza. Točno je odgovorio na svako postavljeno pitanje, ostao potpuno staložen te pobijedio lovce s čak 13 sekundi prednosti, osvojivši 20.000 eura.

Foto: HRT

- Moram odmah reći - strašna psihologija s vaše strane, u smislu mentalne snage. Sve ste to uspjeli laganini othrvati, ostali ste staloženi, dali ste stopostotni učinak. Iznimno hrabra odluka - istaknuo je Dean.

- Početna prednost bila je dvanaest sekundi, završna je trinaest. Znači ne samo da nije izgubio, nego je još i povećao prednost - dodao je Krešo.

- Realno mislim da smo odlično odigrali, a vi ste nas pobijedili - to sve govori - zaključila je Morana.

Gabrijela Kelemen iz Bjelovara po struci i zanimanju nastavnica je njemačkog i francuskog jezika u dvjema srednjim školama. Voli čitati knjige, šetati po prirodi i pratiti kviz 'Potjera'. Za osvojeni iznos planirala je otputovati na skijanje.

Foto: HRT

U prvom krugu, u kojem svako od pet pitanja nosi 500 eura, a točan odgovor na prvo pitanje omogućava prolazak u daljnje natjecanje, Gabrijela je pogriješila.

Nije znala koju 'njemačku' pjesmu potpisuje TBF – mislila je da je odgovor 'Morgen', dok je točan odgovor bio 'Alles gut'. Pogrešan odgovor spriječio je Gabrijelu da uđe u brzopoteznu igru.