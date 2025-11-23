Robert iz Đakova sa sekundom nadigrao lovce u 'Superpotjeri'

Robert Iliov u napetoj i do posljednje minute neizvjesnoj završnici 'Superpotjere' nadmudrio je četvero lovaca i osvojio 10.000 eura. Ostao je pribran, koncentriran i miran te pobijedio sa sekundom razlike. Jurica Jurec, Ivan Nešković i Maja Širo, koji su pokazali hrabrost i znanje, ipak nisu uspjeli nadigrati lovce. Sven Marcelić, Morana Zibar, Krešimir Sučević Međeral, Mladen Vukorepa i Dean Kotiga pokazali su izvanrednu formu.

Jurica Jurec iz Zlatar Bistrice, fizičar zaposlen u Institutu Ruđer Bošković, poznat je lovcima iz 'Potjere'. Ljubitelj filmova, kvizova, stripova i knjiga u Superpotjeri je imao želju nadmašiti svoju sestru, koja je također sudjelovala u emisiji.

Kako je voditelj Joško Lokas rekao, između njih dvoje vlada "zdrava bratsko-sestrinska kompeticija" pa je Jurica postavio cilj – osvojiti barem jedan euro više od sestre, točnije 15.001 euro.

U "pitalici ABC" Jurica je točno odgovorio na tri pitanja i osvojio 1500 eura. U brzopoteznoj igri odlučio se za dvoboj s četvero lovaca za 12.000 eura, uz 15 sekundi prednosti.

Njegova sestra je svojedobno također igrala protiv četvero lovaca, no u prvom dijelu igre osvojila je maksimalnih 2500 eura pa su i ponude bile izdašnije. Jurica se, međutim, nije dao navući na led i nije pristao na izazov svih petero lovaca.

Tijekom igre pokazao je mirnoću i upornost, iako nije znao odgovore na neka pitanja – primjerice da se losos rabi za nordijski specijalitet gravlaks, da pet članica Vijeća sigurnosti UN-a ima pravo veta te da Kineski zid završava u zaljevu Bohai.

Do samoga kraja borio se hrabro i nije se dao zbuniti, ali lovci (Morana, Krešo, Mladen i Dean) bili su u odličnoj formi – točno su odgovorili na sva pitanja i pobijedili sa 7 sekundi razlike.

- Nadam se da se sestra neće naslađivati i likovati. Odlično ste igrali, doslovno je jedna pogreška presudila. Naći ćete nešto drugo u čemu ćete biti bolji..., kazala je Morana.

Ivan Nešković iz Voćina, inženjer šumarstva koji radi kao taksator, u prijavi za kviz duhovito je napisao da bi, ako osvoji novčanu nagradu, kupio kravu i deset košnica – "da mu u životu teče med i mlijeko".

Ivan je odlično počeo nastup. U prvom dijelu igre osvojio je maksimalan iznos - 2500 eura. Nakon vrlo izdašnih ponuda lovaca, odlučio se za igru s četvero lovaca za 20.000 eura i 20 sekundi prednosti.

U završnici je krenuo sigurno, ali je niz težih pitanja i trenutak dekoncentracije učinio svoje. Dean, Krešo, Sven i Mladen točno su odgovorili na sva pitanja i pobijedili s 14 sekundi.

Ivan nije znao da naziv za pesticid potječe od latinskih riječi za kugu i ubiti, da se poljski film "Posljednji svjedok" bavi zataškavanjem sovjetskih zločina u Katynskoj šumi, niti da uoči blagdana Tri kralja zvjezdari obilaze sela.

Nije mu bilo poznato ni da je Nikola VII. Zrinski dao spaliti Sulejmanov most pokraj Osijeka, kao i da se dnom Arktičkog oceana proteže 18.000 kilometara dug hrbat Lomonosov.

Iako nije uspio izboriti pobjedu, Ivan je ostavio dobar dojam i osvojio simpatije lovaca.

- Teško je braniti se kad napadne ovaj roj pčela, pokušao je Sven utješiti natjecatelja.

Mladen se prisjetio i svog prethodnog dvoboja s njim.

- Ovo mi je mala satisfakcija za izgubljeni dvoboj u Potjeri. Žao mi je jer Ivan sigurno zna bolje od ovoga. U jednom trenutku jednostavno je stao. Šteta jer bi to bio dobar 'fight' da je zadržao koncentraciju – i vjerojatno bi bio vrlo, vrlo blizu uspjeha, kazao je Mladen.

Zagrepčanka Maja Širo, po struci geografkinja, ne radi u svom području. Moranina kvizaška znanica, koja je na porodiljnom dopustu, ako osvoji novčanu nagradu, planira suprugu kupiti motor

S osvojenih 1.000 eura u prvom krugu, Maja je izazvala četvero lovaca za 8.000 eura, uz 20 sekundi prednosti. Iako je hrabro krenula i dobro započela igru, uslijedio je niz pitanja na koja nije znala odgovore. Nije se predavala, ali lovci su ju postupno sustigli i na kraju bili bolji. Odgovorili su točno na sva pitanja i pobijedili su sa 10 sekundi razlike.

Maja nije znala da su Mr. Sinister i Madame Web likovi iz Marvelovih stripova, da je Warren Buffett poznat kao "Prorok iz Omahe", niti da je na plakatima filma "Početak" Christophera Nolana stajao slogan "Vaš um je mjesto zločina". Voditelj nije stigao ni do kraja pročitati posljednje pitanje.

Unatoč svemu, Maja je nakon igre priznala kako joj je drago što je imala priliku igrati protiv četvero lovaca.

Krešo je istaknuo kako mu je žao što natjecateljica nije pobijedila jer je već zamišljao kako će svi na kraju pjevati: "Kad si kupim mali motorin…"

- Ma ne treba vam taj stres. Neka si muž sam kupi motor kad uđe u krizu srednjih godina - zaključila je Morana koja vožnju motorom smatra opasno.

Robert Iliov iz Đakova, magistar primijenjene kemije, već pet-šest godina živi u Zagrebu. U slučaju da osvoji 10.000 ili 15.000 eura, planira ih potrošiti na putovanje izvan Europe, možda, za neki topli Božić u Australiju.

U "pitalici ABC" točno je odgovorio na dva pitanja, a potom se odlučio na dvoboj s četvero lovaca za 10.000 eura i 20 sekundi prednosti.

U napetoj završnici, koja je trajala do posljednje sekunde, Robert je pobijedio lovce s 1 sekundom. Bio je sabran i fokusiran te se nije dao obeshrabriti ni kad nije znao pojedine odgovore.

Pogriješio je na tri pitanja, dok su lovci (Dean, Mladen, Sven i Morana) netočno odgovorili na jedno – i to ono posljednje!

Robert nije znao da Benny Andersson u filmskom mjuziklu "Mamma Mia!" svira "Dancing Queen" na palubi broda, da je ionosfera sloj Zemljine atmosfere nazvan po velikom broju električki nabijenih čestica, niti da je London gotovo neizostavan u romanima Charlesa Dickensa.

Napetost je kulminirala na posljednjem pitanju, kad je Dean pokušao odgovoriti što brže, ne dočekavši da voditelj pročita pitanje do kraja. Pitanje je glasilo: Što je po narodnosti bio fizičar u čiju čast subatomska čestica bozon nosi ime? Dean je rekao Francuz, a točan odgovor je Indijac jer riječ "bozon" dolazi od izvedenice prezimena znanstvenika Satyendra Nath Bosea.

Nakon pobjede, Robert se našalio kako su lovci namjerno pogriješili samo da vide kako će plesati. Mladen mu je uz smijeh dobacio da je Dean zapravo znao odgovor, ali je namjerno pogriješio.

Dean se pokušao opravdati.

- Vidjeli smo da je 2:1, čuo sam što je po narodnosti, pa sam onako usput rekao da je Francuz. A mogli ste priznati, jer oni ionako ne bi znali što slijedi! - kazao je Dean, što je izazvalo smijeh publike.

Potom je dodao: 'Šalim se, naravno. Sve pohvale! Odlična procjena i hrabra odluka. Niste odustali do kraja, a nevjerojatno je kako ste se sjetili odgovora "Toy Story". To je odlika vrhunskih igrača - ostati pribran kad je najvažnije još ste na kraju izvrsno "flossali". Od mene 10/10!'

- Izvrstan nastup! Bili ste koncentrirani do samog kraja. Teško je u zadnjoj sekundi hvatati odgovore, pogotovo uz publiku i svu tu napetost. Drago mi je što ste nam to i pokazali! - kazao je Sven.

- Nemam što reći. Iako sam igrala protiv vas, dijelom sam navijala za vas. Ma, majstorska završnica! - dodala je Morana.

Mladen i Krešo pridružili su se čestitkama, naglasivši da je Robert pokazao izvanrednu koncentraciju i mirnoću – osobine pravih kvizaških majstora.

Na kraju se i voditelj Joško oprostio u svom stilu: 'Ovo je luda emisija koja nekako treba završiti. Ja idem "flosat u mrak" da me nitko ne vidi, jer će svi otići kući, a vi ste zaslužili jedan veliki pljesak cijelog auditorija i tako da ostajte sami na sceni!'