Donatorska modna revija: Prikupljeno je 12 tisuća eura za žene koje se bore s rakom

Donatorska modna revija u organizaciji MODELS by Danijela Galeković održana je u Zagrebu u hotelu Antunović uz izniman odaziv od gotovo 500 uzvanika te još jednom pokazala kako moda može biti snažan alat podrške, zajedništva i nade. Večer je bila posvećena ženama koje vode svoju najtežu životnu bitku - borbu s rakom - uz jasnu poruku da u toj borbi nikada nisu same.

Vrhunac večeri bio je izlazak na pistu šest hrabrih žena iz udruge SVE za NJU, od kojih se neke još uvijek nalaze u procesu liječenja. Zajedno s profesionalnim modelima, nosile su kreacije dizajnerice Diane Dominić, a taj je trenutak izazvao snažne emocije, dugotrajan pljesak i suze u publici. Bio je to prizor koji je nadilazio modu i pretvorio pistu u prostor istinske ljudske snage i solidarnosti.

Foto: MARKO TOMIC

Publika je imala priliku uživati u vrhunskim kolekcijama domaćih dizajnera, među kojima se posebno istaknula kolekcija brenda MAYKL, po prvi put predstavljena u Hrvatskoj nakon revija na New York i London Fashion Weeku. Cijela večer bila je prožeta emocijama, podrškom i snažnom porukom ohrabrenja svim ženama.

Program je vodila Anita Martinović, a glazbeni dio večeri dodatno su obogatili Đani Stipaničev, Elena Brnić te LELEK, predstavnici Hrvatske na ovogodišnjem Eurosongu.

Tijekom večeri prikupljeno je 12.000 eura od prodaje ulaznica i slobodnih donacija. Sav prikupljeni iznos doniran je SVE za NJU, udruzi koja pruža psihološku, informativnu i savjetodavnu pomoć ženama oboljelima od raka, kao i podršku njihovim obiteljima - u trenucima kada im je ona najpotrebnija.

Foto: MARKO TOMIC

Na reviji je sudjelovalo 12 dizajnera, koji su svojim radom i angažmanom dali snažnu podršku humanitarnoj inicijativi:

DORA by Dora Rubić, HITOMO by Chris Mršić, MARLA, PATRISCHKA, AK by Anamarija Karlović, PETAR by Lidija Skočibušić, Diana Dominić, LIOS, JA by Jelena Aleksić, PIMI, Martiz&Studio Skai i MAYKL.

U ime organizatora, direktorica Danijela Galeković poručila je:

„Ova večer nije bila samo revija, nego podsjetnik koliko zajedno možemo učiniti. Svaka žena koja je večeras izašla na pistu simbol je hrabrosti, nade i snage. Ponosna sam što smo kroz modu mogli poslati poruku podrške i konkretno pomoći onima kojima je to najpotrebnije.”

Foto: MARKO TOMIC

Na samom kraju, organizatori su izrazili duboku i iskrenu zahvalnost svim dizajnerima, izvođačima, sudionicima, volonterima, medijima i publici, kao i sponzorima bez kojih realizacija događaja ne bi bila moguća: PROFOKUS, Pablo's, Kingdom, First Move, Jana Nails, Buildblaze, Grandiosa Events, Veleučilište Baltazar Zaprešić, Poliklinika Alabdulla, Srce Like, One & Only, Vonacce, Red Lips, Prominent Hair, Hostess Crew, Gabrijela Kanjo Design, Kamper and LIVe i Flash.

Večer je završila snažnom porukom zajedništva - da nijedna žena u svojoj borbi nije sama, dok god postoji podrška, empatija i spremnost da budemo jedni uz druge.