Dončić rasplakao mladića na Cresu: 'Imao je njegov dres i oduzeo se kad ga je ugledao...'

Legendarni slovenski košarkaš svjetskog glasa Luka Dončić s obitelji odmara na Jadranu. Naši čitatelji su ga jučer snimili na Cresu u pješčanoj uvalu Meli gdje je uživao u društvu prijatelja, oca i djevojke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Snimio: Čitatelj 24sata

- Odmah su ga svi prepoznali no jasno je da čovjek želi malo mira i odmora pa su se tek rijetku ohrabrili pitati za fotografiju. Baš taj dan je na plaži bio dečko s njegovim dresom. Oduzeo se kad ga je ugledao. Nije mogao vjerovati. Doslovce je zaplakao o sreće. Dončić mu je potpisao dres i mislim da će ovaj dečko to cijeli život prepričavati. Baš je bilo emotivno. Lijepo je vidjeti da uspješan sportaš može toliko nekoga ganuti u srce – kaže nam naš čitatelj koji i sam odmara na Cresu.

Snimio: Čitatelj 24sata

- Došli su s tri broda i zadržali se nekoliko sati. Na Meliju je od lani beach bar i sve više ljudi dolazi jer je to prekrasna pješčana plaža, s bijelim pijeskom i daleko od civilizacije pa se do lani moglo doći takoreći samo brodom ili čamcem. Vlasnici bara od lani su osigurali i prijevoz kombijem do plaže te sada dolazi i više ljudi sa samog otoka – dodaje naš čitatelj. S Lukom je bila i djevojka Anamaria kao i njihovi prijatelji i obitelj.

Snimio: Čitatelj 24sata

- Čuo sam da komentiraju kako će doći i sutra jer im je super, nitko ih ne smeta, a imaju gdje i naručiti hladno piće. Bili su ovdje i prije dvije godine kada nije bilo ničega, tako su pričali međusobno – dodaje naš čitatelj.

Kontaktirali smo i vlasnike beach bara Meli.

- Kod nas su svi gosti jednako vrijedni i dobrodošli i ne možemo iz profesionalnih razloga ništa komentirati. Želimo da svi uživaju u miru i intimi pa vas molimo za razumijevanje – rekao nam je kratko vlasnik bara.

Luku inače samo na Instagramu prati više od sedam milijuna ljudi pa ne čudi da ne može proći nezapaženo ni na cerskoj plaži. Prije Melija bio je na Krku gdje se zabavljao za DJ pultom sa Shaquille O 'Nealom (50), jednim od najvećih košarkaša svih vremena, koji je danas i poznati zabavljač. Kao DJ Diesel privlači na svoje nastupe desetke tisuća ljudi na festivalima i zabavama diljem svijeta.

Najčitaniji članci