ODLAZAK MEZZOSOPRANISTICE

Donna Jean Godchaux-MacKay, pjevačica grupe Grateful Dead, preminula je u 78. godini

Piše Zrinka Medak Radić,
Donna Jean Godchaux-MacKay, pjevačica grupe Grateful Dead, preminula je u 78. godini
Glazbenica, koji je bila prateći vokal na Suspicious Minds i When a Man Loves a Woman, preminula je u nedjelju od raka u Nashvilleu

Glazbenica Donna Jean Godchaux-MacKay koja je također pjevala prateće vokale na pjesmama Suspicious Minds i When a Man Loves a Woman, preminula je od raka u Nashvilleu u nedjelju. Duševna mezzosopranistica koja je pružila prateće vokale na klasicima iz 1960-ih poput Suspicious Minds i When a Man Loves a Woman te bila glavna pjevačica grupe Grateful Dead tijekom većeg dijela 1970-ih, umrla je u 78. godini života.

Glasnogovornik Godchaux-MacKay potvrdio je da je preminula od raka u nedjelju, u hospiciju Alive u Nashvilleu, javlja The Guardian.

Godchaux-MacKay i ostali članovi grupe Grateful Dead uvršteni su u Rock and Roll kuću slavnih 1994. godine.

Rođena kao Donna Jean Thatcher u Florenceu, u saveznoj državi Alabama, još nije navršila 20 godina kada je postala studijska pjevačica u obližnjem Muscle Shoalsu, gdje su snimani brojni soul i rhythm and blues hitovi. Sudjelovala je i na mnogim snimanjima u studiju American Sound u Memphisu. Na njenom se popisu suradnji nalaze Elvis Presleyjeva Suspicious Minds, When a Man Loves a Woman Percyja Sledgea te pjesme s Neilom Diamondom, Bozom Scaggsom i Cher.

Početkom 1970-ih, ona i tadašnji suprug Keith Godchaux pridružili su se grupi Grateful Dead i ostali s njima tijekom nekoliko turneja i albuma, uključujući Terrapin Station, Shakedown Street i From the Mars Hotel. Godchaux se pojavila u brojnim pjesmama — bilo da je pjevala s Jerryjem Garciom u Scarlet Begonias ili napisala i otpjevala From the Heart of Me.

Bračni par Godchaux napustio je grupu 1979. godine s nadom da će osnovati vlastiti bend, no Keith Godchaux poginuo je sljedeće godine od ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći. Donna, koja se 1981. udala za basista Davida MacKaya, nastavila je nastupati i snimati tijekom sljedećih desetljeća.

Njezini albumi uključuju Back Around i Donna Jean and the Tricksters. U 1970-ima je s Keithom Godchauxom izdala album Keith & Donna.

Osim supruga Davida MacKaya, iza nje su ostali sinovi Kinsman MacKay i Zion Godchaux te dvoje braće i sestara — Gogi Clark i Ivan Thatcher.

