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'VJENČANJE STOLJEĆA'

Donna Kelce komentirala vjenčanje Taylor Swift i njenog sina Travisa: Evo što je rekla

Piše Zrinka Medak Radić,
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Donna Kelce komentirala vjenčanje Taylor Swift i njenog sina Travisa: Evo što je rekla
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Foto: Cal Sport Media/SIPA USA
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Svekrva Taylor Swift kratko se osvrnula na vjenčanje njenog sina Travisa Kelcea i popularne pjevačice, no nije željela otkrivati detalje

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Donna Kelce, majka zvijezde američkog nogometa Travisa Kelcea, podijelila je svoje prve dojmove o vjenčanju svog sina s glazbenom superzvijezdom Taylor Swift. Ceremonija, koja je privukla brojne poznate osobe, održana je trećeg srpnja u New Yorku, a Donnini komentari, iako kratki, otkrivaju emotivnu atmosferu događaja.

Vanity Fair Oscar Party
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Foto: Instagram

Tijekom sudjelovanja na proslavi pedesete obljetnice Macy's-ovog četvrtog srpnja u New Yorku, samo dan nakon vjenčanja, Donna Kelce (74) dala je kratak intervju. Iako nije htjela otkrivati previše detalja o samoj ceremoniji, s oduševljenjem je opisala cijelo iskustvo. U intervjuu objavljenom na Instagram profilu Macy's-a, podijelila je svoje osjećaje.

​- Stvarno ne mogu reći puno osim da je bilo magično, čovječe, magično - izjavila je Donna.

MO: Donna Kelce at World's Largest Tailgate File, Kansas City
Foto: TNS/SIPA USA

Umjesto da ulazi u detalje vjenčanja, odlučila je podijeliti uspomene na odrastanje svojih sinova, Travisa (36) i Jasona (38). Prisjetila se kako ih je kao djecu vodila gledati vatromet povodom Dana neovisnosti.

​- Sjećam se da sam vodila dječake na jezero Erie i gledali bismo vatromet u Euclidu u Ohiju. Proveli bismo se najbolje moguće - dodala je.

Donna je u New York stigla u četvrtak, drugog srpnja, uoči probne večere svog sina i buduće snahe, što je dodatno potvrdilo medijske napise o skorom vjenčanju.

Chiefs vs Bills AFC Championship Game in Kansas City
Foto: Jon Robichaud/NEWSCOM

Vjenčanje koje je spojilo svijet glazbe i sporta održano je u kultnoj njujorškoj dvorani Madison Square Garden. Par je izrekao sudbonosno "da" pred stotinama uzvanika, a ceremoniju je vodio poznati glumac i komičar Adam Sandler. Prema izvorima, zavjeti mladenaca trajali su po dvadeset minuta, a cijeli događaj uveličali su posebni nastupi glazbenih legendi Paula McCartneyja i Stevie Nicks.

 *uz korištenje AI-ja
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