Taylor Swift na vjenčanju nije štedjela, ali sin ruskog tajkuna je za svadbu 'slupao' milijardu

Spektakularno vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelcea prozvano je 'američkim kraljevskim vjenčanjem', a stručnjaci za organizaciju događaja za slavne kažu kako se cifra njihovog vjenčanja penje negdje između 30 i 50 milijuna dolara. Iako je to astronomska cifra, mi vam donosimo neka od vjenčanja koja su uspjela premašiti Taylorin iznos.

Said Gutseriev i Khadija Uzhakhova

Sin ruskog tajkuna, Said Gutseriev, 2016. godine oženio se mladom studenticom Khadimom Uzhakovom, a cijelo vjenčanje koštalo je milijardu dolara te se održalo u Moskvi. Sama vjenčanica koštala je 18 tisuća funti te je bila teška čak 12 kilograma zbog dijamanata koji su bili ušiveni na nju. Na vjenčanju su nastupili Enrique Iglesias, Sting i Jennifer Lopez, a cijela sala je bila ukrašena cvijećem. Goste su na prijam dovozili Bentleyji dok su na odlasku, kao znak zahvalnosti što su došli, dobili kutije za pohranu ukrašene draguljima, a svadbena torta bila je na čak osam katova.

Anant Ambani i Radhika Merchant

Anant Ambani je sin Mukesha Ambanija, najbogatijeg čovjeka Indije, vjenčao se s Radhikom Merchant, kćeri bogatog farmaceutskog mogula, na tradicionalnoj hinduističkoj ceremoniji u Mumbaiju 2024. godine. Proslava Ambanijevog vjenčanja zapravo je trajala sedam mjeseci i uključivala je zaručničku ceremoniju, jednotjedni party, krstarenje Mediteranom za 800 osoba i trodnevnu svadbenu ekstravaganciju. Zvijezde poput Justina Biebera, Rihanne i Katy Perry održale su privatne nastupe kojima su prisustvovali političari, poznate osobe A-liste, bollywoodske zvijezde i tehnološki tajkuni. Na detaljima za spektakularnu proslavu se nije štedjelo, a koja je, prema procjenama, koštala oko 600 milijuna dolara.

Foto: Reliance Industries

Isha Ambani i Anand Piramal

Sestra Anant Ambanija, Isha Ambani, također je imala jedno od najskupljih vjenčanja na svijetu. Isha se udala za financijera Ananda Piramala, sina milijardera Ajaya Piramala, 2018. godine u Mumbaiju u Indiji. Par je započeo svadbenu zabavu zaručničkom zabavom na jezeru Como, na kojoj je nastupio John Legend, a Beyoncé je pjevala serenadu paru tijekom drugog događaja prije vjenčanja u gradskoj palači Udaipur. Gosti su svoje službene pozivnice za vjenčanje primili u cvjetnim kutijama koje su svirale glazbu kada su se otvorile. Svečanost se održala u obiteljskoj kući od 27 katova u Mumbaiju, koja je bila prekrivena cvjetnim aranžmanima. Mlada je za tu priliku nosila prilagođenu haljinu, koja je navodno koštala 12 milijuna dolara. Vjeruje se da sveukupno vjenčanje Ishe Ambani i Ananda Piramala koštalo 100 milijuna dolara.

Foto: Instagram

Amit Bhatia i Vanisha Mittal

Prije nego što su ga s trona svrgnula druga vjenčanja s ovog popisa, Guinnessova knjiga rekorda proglasila je vjenčanje Amita Bhatije i Vanishe Mittal najskupljim na svijetu. Vanisha Mittal, kći tajkuna u industriji čelika Lakshimija Mittala, udala se za londonskog bankara Amita Bhatiju 2004. godine. Par je tijekom vikenda pretvorio Versailles u svoje igralište, a kako bi osigurao prijevoz za tisuću uzvanika, mladenkina obitelj unajmila je 12 privatnih zrakoplova za potrebe šestodnevne svečanosti. Pozivnica je bila posrebrena te na čak 20 stranica, a sadržavala je detaljan raspored događanja, uključujući nastup australske pop-zvijezde Kylie Minogue, vatromet ispred Eiffelova tornja i ceremoniju u dvorcu Vaux-le-Vicomte. Vrsni indijski kuhari pripremili su više od 100 jela, a samo je račun za vino iznosio gotovo dva milijuna dolara.

Princ Charles i princeza Diana

Milijuni gledatelja diljem svijeta pratili su vjenčanje princa Charlesa i Diane Spencer u katedrali sv. Pavla 29. srpnja 1981. godine. To vjenčanje iz bajke bilo je pravi spektakl, a jednako je impresivna bila i njegova cijena – procjenjuje se da je kraljevsko vjenčanje stajalo oko 48 milijuna dolara, što bi u današnje vrijeme iznosilo oko 166 milijuna dolara.Svečanosti je nazočilo više od 3500 uzvanika, dok je prijenos putem televizije pratilo više od 750 milijuna ljudi. Lady Di nosila je unikatnu haljinu od tafta, djelo dizajnerskog para Davida i Elizabeth Emanuel, a haljina je bila ukrašena s 10.000 bisera i imala je šlep dug čak 7,6 metara. Šlep je bio toliko dugačak da je jedva stao u kraljevsku kočiju.

Foto: Instagram/Facebook/YouTube

Princ Harry i Meghan Markle

Trošak vjenčanja princa Harryja i Meghan Markle bio je tek nešto manji od troška vjenčanja njegovih roditelja. Ta svečanost vrijedna 45 milijuna dolara bila je svjetski fenomen, s obzirom na to da se član britanske kraljevske obitelji ženi američkom glumicom koja je već imala jedan brak iza sebe. Par je izmijenio bračne zavjete 19. svibnja 2018. u kapelici sv. Jurja u sklopu dvorca Windsor. Gotovo dvije milijarde gledatelja pratilo je vjenčanje putem televizije, budući da je slavni par punio naslovnice još otkako su dvije godine ranije javno obznanili svoju vezu. Na popisu od 600 uzvanika našle su se britanske javne osobe, američki političari te neki od najbližih prijatelja para, poput Serene Williams, Davida i Victorije Beckham, Georgea Clooneyja i Oprah Winfrey. Meghan je nosila vjenčanicu modne kuće Givenchy, a njezin čipkasti veo sadržavao je motive koji su simbolizirali Commonwealth i njezinu rodnu Kaliforniju. Nakon ceremonije kraljica Elizabeta II. priredila je svečani ručak, a uslijedila je i živahna zabava uz nastup Eltona Johna.

Foto: Reuters/Pool

Kraljica Letizia i španjolski kralj Filip

Kraljevski par vjenčao se 22. svibnja 2004. u madridskoj katedrali Almudena, a vrijednost tog kraljevskog vjenčanja procjenjuje se na čak 35 milijuna dolara. Mladenka je na ceremoniju stigla u automobilu Rolls-Royce Phantom IV. Nosila je vjenčanicu dugih rukava od svile, vrijednu 8 milijuna dolara, koja je imala čak 4,5 metara dug šlep. Ceremoniju je pratilo više od 1200 uzvanika, među kojima su bili princ Charles, švedska prijestolonasljednica Victoria i monegaški knez Albert. Još oko 300 ljudi pridružilo se svečanom ručku nakon vjenčanja u dvorištu Kraljevske palače, gdje su kralj Juan Carlos i princ Felipe oduševili okupljene svojim govorima.

Princ William i Kate Middleton

William i Kate Middleton izrekli su sudbonosno 'da' 29. travnja 2011. u Westminsterskoj opatiji u Londonu. Više od 23 milijuna gledatelja diljem svijeta pratilo je televizijski prijenos, dok je njih 1900 događaj promatralo iz crkve. Mladenka je nosila čipkastu vjenčanicu dugih rukava, koju je za modnu kuću Alexander McQueen kreirala Sarah Burton, a njezina cijena je iznosila 434 tisuće dolara, što je dio ukupnog troška od 33 milijuna dolara. Osim vjenčanice, prostor su krasili cvijeće i drveće u vrijednosti od 800 tisuća dolara, no najveći dio svadbenog budžeta otpao je na troškove osiguranja, koji su iznosili čak 32 milijuna dolara. Princ Charles organizirao je svečani prijam s raskošnim jelovnikom koji je uključivao svježe rakove, škampe s otočja Hebridi, organsku janjetinu iz sjevernog gorja Škotske te voćnu tortu na osam katova. Za vrhunac večeri pobrinula se pjevačica Ellie Goulding.

Foto: AFP/PXL

Angelababy i Huang Xiaoming

Kineska manekenka i glumica, čije je puno ime Angela Yeung Wing, udala se za kolegu glumca Xiaominga u listopadu 2015. u Šangajskom izložbenom centru, a vjenčanje je koštalo oko 31 milijun dolara. Mladenka je nosila vjenčanicu modne kuće Dior, izrađenu po mjeri i ukrašenu sa stotinu ruža od čipke. Haljina je imala sedam slojeva suknje od gotovo 52 metra tila. Jednako raskošan bio je i njezin zaručnički prsten s dijamantom u obliku kruške od pet karata, čija je vrijednost procijenjena na 1,5 milijun dolara. Vjenčanju je prisustvovalo ukupno 2000 uzvanika, a događaj se prenosio uživo putem interneta. Unutar golemog prostora prikazan je hologram dvorca, a ondje se nalazila i torta visoka tri metra u obliku vrtuljka. Nakon vjenčanja gosti su dobili poklon-pakete s 'nužnim potrepštinama', uključujući mobitele. Nažalost, brak nije potrajao te se par razišao 2022. godine.