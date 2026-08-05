Donna Mills (85) otvorila profil na 18+ platformi pa otkrila: 'Dobila sam jako čudan zahtjev'

Zvijezda legendarne serije 'Knots Landing', Donna Mills, otkrila je 'najluđi zahtjev' koji je dobila nakon što je u 85. godini otvorila OnlyFans račun.

- Pa, znate da imam vinograd... Netko želi da se snimim kako gazim grožđe. Pretpostavljam da ima puno ljudi koje pale nožni prsti - rekla je glumica za Entertainment Tonight.

Voditelj ju je zatim pitao hoće li ispuniti taj zahtjev na što je Mills odgovorila: 'Naravno!'. Zvijezda sapunice oduševljeno je izjavila da je 'iskreno sretna' što je počela biti kreatorica na platformi i što na taj način komunicira s obožavateljima. Međutim, priznala je kako nije imala pojma što je OnlyFans kada su je prvi put zamolili da se pridruži.

Nakon što ju je njezin tim upozorio da je OnlyFans samo za odrasle, Mills je ipak odlučila otvoriti račun. Objasnila je da joj je tim OnlyFansa rekao da se ne treba skidati, nego da radi to onako kako ona želi.

No, prošli tjedan, glumica je otkrila da nije u potpunosti protiv toga da je njezini pretplatnici vide potpuno golu.

- Tko zna? Moj prvi odgovor bio bi, oh, ne, neću to učiniti. Ali onda je moj drugi odgovor, ne znam - rekla je za TMZ.

- Ne želim raditi ništa što je provokativno, znate što mislim? To nije moja osobnost. To nije ono u čemu se osjećam dobro. Ali ako je slatko i seksi... vidjet ćemo - objasnila je glumica.