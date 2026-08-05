Obavijesti

Show

Komentari 0
BIZARNO!

Donna Mills (85) otvorila profil na 18+ platformi pa otkrila: 'Dobila sam jako čudan zahtjev'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: < 1 min
Donna Mills (85) otvorila profil na 18+ platformi pa otkrila: 'Dobila sam jako čudan zahtjev'
3
Foto: Sipa USA/SIPA USA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Poznata glumica podijelila je s obožavateljima koji je zahtjev dobila na platformi za odrasle na kojoj je nedavno otvorila profil

Admiral

Zvijezda legendarne serije 'Knots Landing', Donna Mills, otkrila je 'najluđi zahtjev' koji je dobila nakon što je u 85. godini otvorila OnlyFans račun.

- Pa, znate da imam vinograd... Netko želi da se snimim kako gazim grožđe. Pretpostavljam da ima puno ljudi koje pale nožni prsti - rekla je glumica za Entertainment Tonight.

Voditelj ju je zatim pitao hoće li ispuniti taj zahtjev na što je Mills odgovorila: 'Naravno!'. Zvijezda sapunice oduševljeno je izjavila da je 'iskreno sretna' što je počela biti kreatorica na platformi i što na taj način komunicira s obožavateljima. Međutim, priznala je kako nije imala pojma što je OnlyFans kada su je prvi put zamolili da se pridruži.

Nakon što ju je njezin tim upozorio da je OnlyFans samo za odrasle, Mills je ipak odlučila otvoriti račun. Objasnila je  da joj je tim OnlyFansa rekao da se ne treba skidati, nego da radi to onako kako ona želi.

NIKAD NIJE KASNO Donna Mills (85) otvara svoj profil na platformi za odrasle
Donna Mills (85) otvara svoj profil na platformi za odrasle

No, prošli tjedan, glumica je otkrila da nije u potpunosti protiv toga da je njezini pretplatnici vide potpuno golu.

- Tko zna? Moj prvi odgovor bio bi, oh, ne, neću to učiniti. Ali onda je moj drugi odgovor, ne znam - rekla je za TMZ

- Ne želim raditi ništa što je provokativno, znate što mislim? To nije moja osobnost. To nije ono u čemu se osjećam dobro. Ali ako je slatko i seksi... vidjet ćemo - objasnila je glumica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson je usred koncerta prekinuo pjesmu: 'Zovite hitnu'
U ŠIBENIKU

Thompson je usred koncerta prekinuo pjesmu: 'Zovite hitnu'

Marko Perković Thompson nakratko je prekinuo svoj koncert u Šibeniku nakon što je jednom posjetitelju pozlilo tijekom nastupa
FOTO Prije 11 godina pjevala je himnu na mimohodu, evo kako danas izgleda Mia Negovetić
IMALA JE SAMO 12 GODINA

FOTO Prije 11 godina pjevala je himnu na mimohodu, evo kako danas izgleda Mia Negovetić

Kad je imala samo 12 godina, Mia Negovetić stala je pred najviše dužnosnike i vojne časnike na mimohodu povodom 20. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, te oduševila izvedbom 'Lijepe naše'
FOTO Ljubo Jurčić rasplesao se na svadbi svoje Tije: Pogledajte kako je izgledalo vjenčanje...
SAMO VESELO!

FOTO Ljubo Jurčić rasplesao se na svadbi svoje Tije: Pogledajte kako je izgledalo vjenčanje...

Tia Jurčić (41), pokćerka poznatog hrvatskog ekonomista Ljube Jurčića, udala se treći put, a time se pohvalila i na društvenim mrežama. Rekla je 'da' bivšoj NBA zvijezdi, Kennyju Smithu, a na snimkama i fotografijama je pokazala vesele trenutke s vjenčanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026