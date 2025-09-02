Obavijesti

Show

Komentari 0
FESTIVAL KRATKOG METRA U NOVIGRADU

Donosi 38 naslova iz cijelog svijeta: Počinje jedini festival kratkometražnih filmova u Istri

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Donosi 38 naslova iz cijelog svijeta: Počinje jedini festival kratkometražnih filmova u Istri
4
Foto: PROMO

Festival službeno 5. rujna otvara francuski kratki hit Yuck! autora Loïca Espuchea koji govori o svim strahotama ljubljenja iz perspektive dječaka Lea

Novo, četvrto, izdanje Festivala kratkog metra u Novigradu, jedine filmske manifestacije koja diljem Istre prikazuje isključivo kratkometražne filmove, održat će se od 5. do 7. rujna i uključiti čak 38 filmova iz svih krajeva svijeta. Filmski program bit će prikazan u Centru za manifestacije i kulturu Novigrad te na čak tri lokacije na otvorenom: Trgu Pozzetto, livadi kod hotela Maestral te na gradskoj plaži u Novigradu!

Festival službeno 5. rujna otvara francuski kratki hit Yuck! autora Loïca Espuchea koji govori o svim strahotama ljubljenja iz perspektive dječaka Lea; spomenuti film dosad je osvojio čak 36 priznanja diljem svijeta, uključujući Cesara za najbolji animirani kratki film 2025. te je bio i nominiran za nagradu Oscar.

Foto: PROMO

Otvaranje će uključiti i premijerne projekcije čak tri domaća kratka naslova: Zubi krokodila, novi film film autora Filipa Herakovića, redatelja dugometražnog Pelikana potom Aida 30 autora Filipa Dizdara, znanstvenofantastični film koji istražuje odnos čovjeka i tehnologije u bliskoj budućnosti; posljednji film projekcije otvaranja je Mago Dominika Čičaka, igrani vestern smještan u 19. stoljeće.

Foto: PROMO

Filmovi će kao i dosad biti prikazani unutar međunarodnog i regionalnog natjecateljskog programa, kroz obiteljski te dokumentarni program. Natjecateljski program broji 18 kratkih naslova - igranih i animiranih, obiteljski program uključuje 11 filmova za djecu, ali i odrasle dok dokumentarni program (izvan konkurencije) donosi devet kratkih dokumentaraca.

FESTIVAL SVJETSKE KNJIŽEVNOSTI Sergej Lebedev: 'Ljudi ne mogu puno toga napraviti, ali žele čitati tekstove koji su ispravni'
Sergej Lebedev: 'Ljudi ne mogu puno toga napraviti, ali žele čitati tekstove koji su ispravni'

Filmovi iz konkurencije natječu se za glavnu festivalsku nagradu - Zlatne patuljke o čemu sud donosi publika - naime, nagrade za najbolji regionalni i najbolji međunarodni kratki film dodjeljuju se po izboru publike. Iz popratnog programa izdvajamo panel diskusiju pod nazivom Kratki metar, velike priče u kojoj će sudjevati jedan najzačanijih domaći redatelja Rajko Grlić te urednica i filmska
kritičarka Milena Zajović.

Foto: PROMO

Kroz spomenuti će program spomenuti gosti pokušati dati vlastito viđenje priča koje se biraju za filmova, kako mediji oblikuju vidljivost filmova, održivost filmskih festivala, cenzure i autocenzure i mnogih drugih tema aktualnih u filmskoj industriji.

'POVRATAK JOSIPA FILIPOVIĆA' Josip Mlakić: Najvažniji motiv bila mi je ideja da se svatko može naći u pukovnikovoj koži
Josip Mlakić: Najvažniji motiv bila mi je ideja da se svatko može naći u pukovnikovoj koži

Festivalski program službeno će se održati od 5. do 7. rujna, s time da već u četvrtak, 4. rujna program donosi popratni program u formi Filmskog kviza, ali i projekcije dokumentarnog, kao i natjecateljskog dijela programa. Festival kratkometražnog filma u Novigradu za cilj ima kreirati novi sadržaj i obogatiti kulturnu ponudu grada Novigrada te ujedno približiti filmsku umjetnost lokalnoj publici kroz formu kratkog metra, educirati i senzibilizirati publiku za novi, prošireni vid filmskog sadržaja, prilagođen svim uzrastima.

Foto: PROMO

Većina programa je besplatna, a za projekcije koje se naplaćuju ulaznice će se moći kupiti isključivo na blagajni kina u Centra za manifestacije i kulturu (CMIK-CMC Novigrad).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...
KAKVE PROMJENE!

FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Počela je nova, deseta sezona 'Života na vagi'. U srcu Zagorja, u etno selu Zaboky, 18 hrabrih odlučilo je stati pred kamere i započeti najvažniju borbu svog života - borbu protiv viška kilograma i svega onoga što ih već godinama koči. Uz početak nove sezone, prisjetili smo se i rekordera te najvećih transformacija koje su obilježile ovaj popularni show
Lu Dedić stala na pozornicu za tatu Matiju i baku Gabi i ganula
EMOTIVNO U ŠIBENIKU

Lu Dedić stala na pozornicu za tatu Matiju i baku Gabi i ganula

Lu Dedić obratila se publici na koncertu u Šibeniku posvećenom Gabi i Matiji
Vjekoslava Bach (52) proslavila pola godine veze s dečkom (27): 'Dani prolaze, a mi smo još tu'
LJUBAV CVJETA

Vjekoslava Bach (52) proslavila pola godine veze s dečkom (27): 'Dani prolaze, a mi smo još tu'

Voditeljica je na svojim društvenim mrežama podijelila romantične fotografije s glazbenikom Antonijem Marićem. Inače, par se upoznao 2021. godine u popularnom showu 'Superpar'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025