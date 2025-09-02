Donosi 38 naslova iz cijelog svijeta: Počinje jedini festival kratkometražnih filmova u Istri

Novo, četvrto, izdanje Festivala kratkog metra u Novigradu, jedine filmske manifestacije koja diljem Istre prikazuje isključivo kratkometražne filmove, održat će se od 5. do 7. rujna i uključiti čak 38 filmova iz svih krajeva svijeta. Filmski program bit će prikazan u Centru za manifestacije i kulturu Novigrad te na čak tri lokacije na otvorenom: Trgu Pozzetto, livadi kod hotela Maestral te na gradskoj plaži u Novigradu!

Festival službeno 5. rujna otvara francuski kratki hit Yuck! autora Loïca Espuchea koji govori o svim strahotama ljubljenja iz perspektive dječaka Lea; spomenuti film dosad je osvojio čak 36 priznanja diljem svijeta, uključujući Cesara za najbolji animirani kratki film 2025. te je bio i nominiran za nagradu Oscar.

Foto: PROMO

Otvaranje će uključiti i premijerne projekcije čak tri domaća kratka naslova: Zubi krokodila, novi film film autora Filipa Herakovića, redatelja dugometražnog Pelikana potom Aida 30 autora Filipa Dizdara, znanstvenofantastični film koji istražuje odnos čovjeka i tehnologije u bliskoj budućnosti; posljednji film projekcije otvaranja je Mago Dominika Čičaka, igrani vestern smještan u 19. stoljeće.

Foto: PROMO

Filmovi će kao i dosad biti prikazani unutar međunarodnog i regionalnog natjecateljskog programa, kroz obiteljski te dokumentarni program. Natjecateljski program broji 18 kratkih naslova - igranih i animiranih, obiteljski program uključuje 11 filmova za djecu, ali i odrasle dok dokumentarni program (izvan konkurencije) donosi devet kratkih dokumentaraca.

Filmovi iz konkurencije natječu se za glavnu festivalsku nagradu - Zlatne patuljke o čemu sud donosi publika - naime, nagrade za najbolji regionalni i najbolji međunarodni kratki film dodjeljuju se po izboru publike. Iz popratnog programa izdvajamo panel diskusiju pod nazivom Kratki metar, velike priče u kojoj će sudjevati jedan najzačanijih domaći redatelja Rajko Grlić te urednica i filmska

kritičarka Milena Zajović.

Foto: PROMO

Kroz spomenuti će program spomenuti gosti pokušati dati vlastito viđenje priča koje se biraju za filmova, kako mediji oblikuju vidljivost filmova, održivost filmskih festivala, cenzure i autocenzure i mnogih drugih tema aktualnih u filmskoj industriji.

Festivalski program službeno će se održati od 5. do 7. rujna, s time da već u četvrtak, 4. rujna program donosi popratni program u formi Filmskog kviza, ali i projekcije dokumentarnog, kao i natjecateljskog dijela programa. Festival kratkometražnog filma u Novigradu za cilj ima kreirati novi sadržaj i obogatiti kulturnu ponudu grada Novigrada te ujedno približiti filmsku umjetnost lokalnoj publici kroz formu kratkog metra, educirati i senzibilizirati publiku za novi, prošireni vid filmskog sadržaja, prilagođen svim uzrastima.

Foto: PROMO

Većina programa je besplatna, a za projekcije koje se naplaćuju ulaznice će se moći kupiti isključivo na blagajni kina u Centra za manifestacije i kulturu (CMIK-CMC Novigrad).