Donosimo top 10 filmova i serija na SkyShowtimeu: Pogledajte što je osvojilo hrvatsku publiku

SkyShowtime ponovno donosi raznolik izbor najgledanijih filmova i serija u Hrvatskoj! Ako tražite inspiraciju što gledati ovog tjedna, donosimo vam detaljan pregled top 10 najpopularnijih filmova i serija – od napetih trilera i horora do uzbudljivih drama i hit serija. Provjerite što se ovih dana najviše gleda!

Top 10 filmova na SkyShowtime u Hrvatskoj

1. Humane

(Kanada, 2024., Triler)

IMDB: 5.3

Ovaj napeti triler smješten je u svijet nakon ekološke katastrofe koja je natjerala čovječanstvo da smanji populaciju za 20%. Obiteljska večera pretvara se u kaos kad otac pokuša pristupiti vladinom programu eutanazije, ali stvari krenu po zlu. U glavnim ulogama: Jay Baruchel, Emily Hampshire i Peter Gallagher.

2. The Brutalist

(SAD, 2024., Drama)

IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 95%

Vizionarski arhitekt László Toth bježi iz poslijeratne Europe i dolazi u Ameriku kako bi obnovio život, posao i brak. U Pennsylvaniji ga zapazi bogati industrijalac, ali cijena moći i naslijeđa je visoka. U glavnim ulogama: Adrien Brody, Felicity Jones i Guy Pearce.

3. French Girl

(Kanada, 2024., Komedija/Romantična)

Gordon, simpatični učitelj engleskog iz Brooklyna, zaljubljuje se u Francuskinju, ali njihovu budućnost ugrožava njezin bivši dečko, poznati chef, kad ona dobije posao u rodnom Quebecu. U glavnim ulogama: Zach Braff, Evelyne Brochu i Vanessa Hudgens.

4. Nosferatu

(SAD, 2024., Horor)

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 89%

Gotička priča o opsesiji između mlade žene i zastrašujućeg vampira koji je proganja. Film obiluje hororom i jezivom atmosferom. U glavnim ulogama: Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård i Nicholas Hoult.

5. September 5

(Njemačka, 2024., Drama)

IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 88%

Tijekom Olimpijskih igara u Münchenu 1972., američka sportska ekipa izvještava o talačkoj krizi s izraelskim sportašima. Uloge: John Magaro, Peter Sarsgaard.

6. Sonic the Hedgehog 3

(SAD, 2024., Avantura)

IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 86%

Sonic, Knuckles i Tails udružuju snage protiv novog neprijatelja Shadowa, čija moć nadmašuje sve što su dosad iskusili. Animirana avantura za sve uzraste. Glasovi: Ben Schwartz, Jim Carrey, Keanu Reeves.

7. Wicked

(SAD, 2024., Fantazija)

IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 91%

Elphaba, djevojka zelene kože, i Glinda, popularna aristokratkinja, razvijaju neočekivano prijateljstvo u čarobnoj zemlji Oz, dok obje ispunjavaju svoje sudbine. Prvi dio filmske adaptacije slavnog mjuzikla. Uloge: Cynthia Erivo, Ariana Grande.

8. Wolf Man

(SAD, 2025., Horor)

IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 48%

Blake i njegova supruga Charlotte odlaze na Blakeovo rodno imanje, gdje ih tijekom noći napada nepoznata zvijer. Kako noć odmiče, Blake se počinje mijenjati u nešto zastrašujuće. Uloge: Christopher Abbott, Julia Garner.

9. Let Him Go

(SAD, 2020., Kriminalistički)

IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 84%

Bivši šerif i njegova supruga bore se spasiti unuka od opasne obitelji nakon smrti sina. Uloge: Kevin Costner, Diane Lane.

10. Germanwings: What Happened on Flight 9525?

(Njemačka, 2025., Dokumentarni)

Dokumentarac koji kroz izjave istražitelja, stručnjaka i obitelji žrtava istražuje rušenje leta Germanwings 9525 iz različitih perspektiva.

Top 10 serija na SkyShowtime u Hrvatskoj

1. Tulsa King

(SAD, 2022., Akcija)

IMDB: 7.9

Nakon 25 godina u zatvoru, mafijaški capo Dwight Manfredi (Sylvester Stallone) iz New Yorka seli u Tulsi, Oklahoma, gdje okuplja novu ekipu i gradi kriminalno carstvo u nepoznatom okruženju.

2. Star Trek: Strange New Worlds

(SAD, 2022., Znanstvena fantastika)

IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 99%

Kapetan Christopher Pike, časnik Spock i Number One istražuju nove svjetove u godinama prije dolaska kapetana Kirka na USS Enterprise.

3. MobLand

(UK, 2025., Kriminalistička)

IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 76%

Dva mafijaška klana ulaze u krvavi rat koji prijeti uništiti njihove živote i carstva. Uloge: Tom Hardy, Pierce Brosnan.

4. Dexter: Resurrection

(SAD, 2025., Kriminalistička)

IMDB: 9.1, Rotten Tomatoes: 95%

Dexter Morgan budi se iz kome i kreće u potragu za nestalim sinom Harrisonom u New Yorku, dok ga prošlost neumoljivo sustiže. Uloge: Michael C. Hall, Peter Dinklage.

5. Poker Face

(SAD, 2023., Krimi)

IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 100%

Charlie Cale (Natasha Lyonne) ima nevjerojatnu sposobnost prepoznavanja laži, a na putovanju kroz Ameriku rješava misteriozne zločine u svakoj epizodi.

6. Your Honor

(SAD, 2020., Drama)

IMDB: 7.6

Sudac iz New Orleansa (Bryan Cranston) suočava se s vlastitim uvjerenjima kad mu sin postane dio smrtonosnog kriminalnog lanca.

7. The Capture

(UK, 2019., Krimi)

IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 96%

Nakon što mu je presuda za ubojstvo u Afganistanu poništena, vojnik Shaun Emery suočava se s novim optužbama temeljenim na snimkama CCTV-a iz Londona.

8. The Good Fight

(SAD, 2017., Drama)

IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 95%

Nakon financijskog skandala, odvjetnice Maia Rindell i Diane Lockhart pridružuju se prestižnoj odvjetničkoj tvrtki u Chicagu i suočavaju s novim izazovima.

9. Suits LA

(SAD, 2025., Drama)

IMDB: 5.8

Bivši tužitelj Ted Black (Stephen Amell) vodi odvjetničku tvrtku u Los Angelesu i suočava se s krizom koja prijeti njegovoj karijeri.

10. Warehouse 13

(SAD, 2009., Drama)

IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 82%

Tajni agenti Myka i Pete rade u misterioznom skladištu prepunom opasnih artefakata koje moraju pronaći i zaštititi od zla.

Ako još niste pogledali ove hitove, sada je pravo vrijeme! Koji je vaš favorit s popisa?