Donosimo vam najnoviju prošlotjednu listu najgledanijih filmova i serija na SkyShowtimeu u Hrvatskoj. Saznajte koji su naslovi trenutno najpopularniji, uz detaljne opise svakog filma i serije
Donosimo top 10 filmova i serija na SkyShowtimeu: Pogledajte što je osvojilo hrvatsku publiku
SkyShowtime ponovno donosi raznolik izbor najgledanijih filmova i serija u Hrvatskoj! Ako tražite inspiraciju što gledati ovog tjedna, donosimo vam detaljan pregled top 10 najpopularnijih filmova i serija – od napetih trilera i horora do uzbudljivih drama i hit serija. Provjerite što se ovih dana najviše gleda!
Top 10 filmova na SkyShowtime u Hrvatskoj
1. Humane
(Kanada, 2024., Triler)
IMDB: 5.3
Ovaj napeti triler smješten je u svijet nakon ekološke katastrofe koja je natjerala čovječanstvo da smanji populaciju za 20%. Obiteljska večera pretvara se u kaos kad otac pokuša pristupiti vladinom programu eutanazije, ali stvari krenu po zlu. U glavnim ulogama: Jay Baruchel, Emily Hampshire i Peter Gallagher.
2. The Brutalist
(SAD, 2024., Drama)
IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 95%
Vizionarski arhitekt László Toth bježi iz poslijeratne Europe i dolazi u Ameriku kako bi obnovio život, posao i brak. U Pennsylvaniji ga zapazi bogati industrijalac, ali cijena moći i naslijeđa je visoka. U glavnim ulogama: Adrien Brody, Felicity Jones i Guy Pearce.
3. French Girl
(Kanada, 2024., Komedija/Romantična)
Gordon, simpatični učitelj engleskog iz Brooklyna, zaljubljuje se u Francuskinju, ali njihovu budućnost ugrožava njezin bivši dečko, poznati chef, kad ona dobije posao u rodnom Quebecu. U glavnim ulogama: Zach Braff, Evelyne Brochu i Vanessa Hudgens.
4. Nosferatu
(SAD, 2024., Horor)
IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 89%
Gotička priča o opsesiji između mlade žene i zastrašujućeg vampira koji je proganja. Film obiluje hororom i jezivom atmosferom. U glavnim ulogama: Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård i Nicholas Hoult.
5. September 5
(Njemačka, 2024., Drama)
IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 88%
Tijekom Olimpijskih igara u Münchenu 1972., američka sportska ekipa izvještava o talačkoj krizi s izraelskim sportašima. Uloge: John Magaro, Peter Sarsgaard.
6. Sonic the Hedgehog 3
(SAD, 2024., Avantura)
IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 86%
Sonic, Knuckles i Tails udružuju snage protiv novog neprijatelja Shadowa, čija moć nadmašuje sve što su dosad iskusili. Animirana avantura za sve uzraste. Glasovi: Ben Schwartz, Jim Carrey, Keanu Reeves.
7. Wicked
(SAD, 2024., Fantazija)
IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 91%
Elphaba, djevojka zelene kože, i Glinda, popularna aristokratkinja, razvijaju neočekivano prijateljstvo u čarobnoj zemlji Oz, dok obje ispunjavaju svoje sudbine. Prvi dio filmske adaptacije slavnog mjuzikla. Uloge: Cynthia Erivo, Ariana Grande.
8. Wolf Man
(SAD, 2025., Horor)
IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 48%
Blake i njegova supruga Charlotte odlaze na Blakeovo rodno imanje, gdje ih tijekom noći napada nepoznata zvijer. Kako noć odmiče, Blake se počinje mijenjati u nešto zastrašujuće. Uloge: Christopher Abbott, Julia Garner.
9. Let Him Go
(SAD, 2020., Kriminalistički)
IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 84%
Bivši šerif i njegova supruga bore se spasiti unuka od opasne obitelji nakon smrti sina. Uloge: Kevin Costner, Diane Lane.
10. Germanwings: What Happened on Flight 9525?
(Njemačka, 2025., Dokumentarni)
Dokumentarac koji kroz izjave istražitelja, stručnjaka i obitelji žrtava istražuje rušenje leta Germanwings 9525 iz različitih perspektiva.
Top 10 serija na SkyShowtime u Hrvatskoj
1. Tulsa King
(SAD, 2022., Akcija)
IMDB: 7.9
Nakon 25 godina u zatvoru, mafijaški capo Dwight Manfredi (Sylvester Stallone) iz New Yorka seli u Tulsi, Oklahoma, gdje okuplja novu ekipu i gradi kriminalno carstvo u nepoznatom okruženju.
2. Star Trek: Strange New Worlds
(SAD, 2022., Znanstvena fantastika)
IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 99%
Kapetan Christopher Pike, časnik Spock i Number One istražuju nove svjetove u godinama prije dolaska kapetana Kirka na USS Enterprise.
3. MobLand
(UK, 2025., Kriminalistička)
IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 76%
Dva mafijaška klana ulaze u krvavi rat koji prijeti uništiti njihove živote i carstva. Uloge: Tom Hardy, Pierce Brosnan.
4. Dexter: Resurrection
(SAD, 2025., Kriminalistička)
IMDB: 9.1, Rotten Tomatoes: 95%
Dexter Morgan budi se iz kome i kreće u potragu za nestalim sinom Harrisonom u New Yorku, dok ga prošlost neumoljivo sustiže. Uloge: Michael C. Hall, Peter Dinklage.
5. Poker Face
(SAD, 2023., Krimi)
IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 100%
Charlie Cale (Natasha Lyonne) ima nevjerojatnu sposobnost prepoznavanja laži, a na putovanju kroz Ameriku rješava misteriozne zločine u svakoj epizodi.
6. Your Honor
(SAD, 2020., Drama)
IMDB: 7.6
Sudac iz New Orleansa (Bryan Cranston) suočava se s vlastitim uvjerenjima kad mu sin postane dio smrtonosnog kriminalnog lanca.
7. The Capture
(UK, 2019., Krimi)
IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 96%
Nakon što mu je presuda za ubojstvo u Afganistanu poništena, vojnik Shaun Emery suočava se s novim optužbama temeljenim na snimkama CCTV-a iz Londona.
8. The Good Fight
(SAD, 2017., Drama)
IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 95%
Nakon financijskog skandala, odvjetnice Maia Rindell i Diane Lockhart pridružuju se prestižnoj odvjetničkoj tvrtki u Chicagu i suočavaju s novim izazovima.
9. Suits LA
(SAD, 2025., Drama)
IMDB: 5.8
Bivši tužitelj Ted Black (Stephen Amell) vodi odvjetničku tvrtku u Los Angelesu i suočava se s krizom koja prijeti njegovoj karijeri.
10. Warehouse 13
(SAD, 2009., Drama)
IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 82%
Tajni agenti Myka i Pete rade u misterioznom skladištu prepunom opasnih artefakata koje moraju pronaći i zaštititi od zla.
Ako još niste pogledali ove hitove, sada je pravo vrijeme! Koji je vaš favorit s popisa?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+