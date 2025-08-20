Obavijesti

Show

Komentari 0
MNOGI HTJELI SVOJ KOMAD

Doris Dragović oduševila sve sa svojom modnom kombinacijom: Evo što je glazbenica nosila...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Doris Dragović oduševila sve sa svojom modnom kombinacijom: Evo što je glazbenica nosila...
6
Foto: Borut Brozović

Doris Dragović oduševila Krk koncertom i rasprodala merch u rekordnom roku. Njene majice, hoodice i torbe postale su modni hit ljeta među njezinom publikom

Glazbena diva Doris Dragović i ovog ljeta nastupa punom parom, a jedan od vrhunaca bio je nastup na rivi u Krku, gdje su se tisuće posjetitelja savršeno zabavili uz hitove "Petak", "Malo mi za sriću triba", "Šakom o stol" i mnoge druge.

Foto: Borut Brozović

Posebnu pažnju izazvao je modni odabir Doris i njezina benda. Na pozornicu su zakoračili u majicama iz njezinog prvog službenog mercha, što je izazvalo velik interes publike.

SJAJNA ATMOSFERA FOTO Doris Dragović raspjevala Zagorce na trgu u Oroslavju
FOTO Doris Dragović raspjevala Zagorce na trgu u Oroslavju

Nakon koncerta na Krku potražnja je dodatno porasla, a kolekcija je na službenoj web stranici rasprodana u rekordnom roku.

Foto: Borut Brozović

Ono što je krenulo kao simpatična ideja, pretvorilo se u fenomen, a hrvatske ulice postale su modna pista ispunjena glazbenom nostalgijom.

STIŽE NA JESEN Doris Dragović o novom albumu na kojem radi Ivan Huljić: 'Zbog ovoga smo se dosta svađali...'
Doris Dragović o novom albumu na kojem radi Ivan Huljić: 'Zbog ovoga smo se dosta svađali...'

Ljudi svih generacija "ludjeli" su za Dorisinim majicama, hoodicama i platnenim torbama, od muških modela s natpisom "Željo moja" i ilustriranim trbušnjacima, preko ženskih s elegantnim štiklama i slatkim kolačićima, pa do hoodica s rukopisom glazbenice i torbi koje su krasile plaže, rive i gradske ulice. Poseban šarm nosili su i komadi s ilustracijom same Doris u njezinoj kultnoj scenskoj pozi.

ZVIJEZDE U BIZNISU Nije da samo pjevaju! Doris, Lile i Maja kreirale svoje brendove: Evo koliko su od toga zaradile
Nije da samo pjevaju! Doris, Lile i Maja kreirale svoje brendove: Evo koliko su od toga zaradile

Ovaj modno-glazbeni uspjeh savršeno se uklopio u impresivan koncertni tempo.

Doris je ovog ljeta oduševljavala publiku u Solinu, Primoštenu, Cetinju, Čakovcu, Oroslavju, Privlaci, Svetvinčenatu i mnogim drugim mjestima. Kako stvari stoje, oni koji nisu uspjeli uhvatiti komad iz prve kolekcije mogu se nadati novom valu, a sudeći po potražnji, to je samo pitanje vremena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Poznati domaći pjevač dobio je šesto dijete: 'Napokon je došla'
'REKORDER PO OČINSTVU'

Poznati domaći pjevač dobio je šesto dijete: 'Napokon je došla'

Petar Dragojević i supruga Andrea dočekali šestu bebu! Obitelj Dragojević sada broji osam članova. Petar prerezao pupčanu vrpcu i poručio očevima da prisustvuju porodu. Čestitke stižu sa svih strana
FOTO Evo kako se Maja Šuput odmara između nastupa: Sunča se u tangama, pokazuje figuru
'IZVAN UREDA'

FOTO Evo kako se Maja Šuput odmara između nastupa: Sunča se u tangama, pokazuje figuru

Ljeto Maje Šuput je prepuno nastupa! Zabavljala je publiku diljem Dalmacije, ali bitno je i znati dobro odmoriti. Za Maju su to druženja s njenim sinom, uživanje u finoj hrani, ali i odmaranje na plaži, kraj bazena...
'Savršeni' Šime odlazi na put: 'Tek sam položio, a već idem 3000 km kroz šest država...'
AVANTURA ŽIVOTA

'Savršeni' Šime odlazi na put: 'Tek sam položio, a već idem 3000 km kroz šest država...'

Šime Elez kreće na put motociklom, u kojem će u devet dana proći šest država i 3000 kilometara. U zadnje vrijeme druži se s Majom Šuput, ali nije otkrio hoće li ga ona ispratiti na put

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025