Doris Dragović otkrila kako se osjeća nakon dugo odgađanog zahvata: Evo i što je rekla...
Doris Dragović nedavno je prošla zahvat uklanjanja očne mrene, čime je konačno riješila tegobe sa slabijim vidom koje su je pratile posljednjih mjeseci. No, unatoč svemu, ostala je vedra i duhovita, baš onakva kakvu ju je publika i navikla vidjeti. Usto, slavna Splićanka za InMagazin otkrila je i da sada više nema uopće problema s vidom.
- O da. Vidim ja prišt. Vidim ja sve što se događa. Da, da. Pa ta mrena je ipak bila nešto što je valjalo valjda riješiti, a kako se ja u doktora Gabrića pouzdam, onda neka on odluči što treba - započela je Doris.
Nakon uspješne operacije Doris se brzo vratila svom uobičajenom ritmu - energična, nasmijana i puna planova. Njezin optimizam i snaga ponovno su inspiracija brojnim obožavateljima. A pred njom je i veliki profesionalni korak. Nakon više od 15 godina pauze, priprema novi album. Naime, riječ je o projektu koji joj je iznimno važan, ponajviše zbog suradnje s Ivanom Huljićem.
-Ivana toliko volim da ga nazivam ‘drugi sin' - priznala je Dragović, ističući koliko joj je značio prov+ces stvaranja novih pjesama.
Iako je na sceni desetljećima, Doris nikada nije nestala iz glazbenog svijeta. Njezine pjesme i dalje se pjevaju, a publika s nestrpljenjem čeka njezin povratak s novim materijalom. Neosporno je - Doris Dragović ostaje jedna od najvažnijih i najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenih umjetnica.
