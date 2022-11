Doris Dragović uoči koncerta u Spaladiumu: 'Iz tih 40 godina je svega trebalo izvući iz prašine'

Doris Dragović rasprodala je najveću koncertnu dvoranu u Dalmaciji do posljednjeg mjesta. Ovim nastupom obilježit će 40 godina karijere, a na današnjem koncertu publici priprema i nekakva iznenađenja.

Dragović se prije koncerta obratila medijima te ispričala o svojim očekivanjima i osjećajima pred koncert.

- Ako me pitate jesam li spremna za susret s velikim brojem ljudi, nikad čovjek ne može biti spreman za to, uvijek te to zatekne, ali je lijepo kada te zatekne. Ako me pitate za glazbeni dio, spremni smo da, već dugo vremena pripremamo sve ovo što ćete danas čuti. Sami smo sebe iznenadili u više navrata, mijenjali smo aranžmane, iz tih 40 godina je svega trebalo izvući iz prašine. Malo smo prilagodili ovom vremenu neke od aranžmana - kaže Doris.

Pjevačica je ispričala i o svojih 40 godina karijere.

- Ljepota tog dugogodišnjeg rada je u tome što ti nigdje ne izdvajaš nešto što ti je bilo impresivno. Bilo je situacija, od festivala pa do Eurosonga dva puta, ali se ništa ne izdvaja na način da bi vam ja rekla da je važno. Sveukupni moj doživljaj toga svega je kao neka rijeka, koja je u nekim trenutcima bila ludilo od brzaka i vodopada, a u nekim kao neki mirni široki Dunav koji vodi prema mojem moru - rekla je.

Najdražu suradnju nije mogla izdvojiti jer, kako ona kaže, sve su posebne na svoj način.

- Bila sam mlada i lijepa kad sam imala šašavi duet s Petrom, imala sam vječnog Jacquesa, posebna mi je bila suradnja i s Prljavcima. Svaku suradnju gledam za sebe. Neusporedive su, svaka u svojoj kategoriji. Svaka je priča za sebe, svaka me obogatila - rekla je.

