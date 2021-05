Nakon što je Maja Blagdan 1996. godine s pjesmom 'Sveta ljubav' ostvarila četvrto mjesto na Eurosongu, 1997. nas je u Irskoj predstavljala grupa E.N.I.

Nažalost po svih nas, one nisu ponovile uspjeh Maje Blagdan, te su s pjesmom 'Probudi me' završile na 17. mjestu. Pobjedu je odnio britanski rock sastav Katrina and the Waves. Unatoč neuspjehu, riječki sastav je ubrzo snimio istoimeni album te godine.



Engleska je bila domaćin Eurosonga 1998. godine, a hrvatsku je predstavljala Danijela Martinović s pjesmom 'Neka mi ne svane'. Splićanka je svojim odličnim nastupom osvojila peto mjesto s 41 bodom manje od pobjednice izraelske pjevačice Dane International. Danijela je ostala zapamćena po tome što je svojom izvedbom otvorila Eurosong, i što je tijekom nastupa skinula crni plašt kojeg je imala na sebi.

Uspješni nastupi hrvatskih predstavnika nastavili su se i 1999. godine, Doris Dragović je odradila sjajan nastup i s pjesmom 'Marija Magdalena' zauzela četvrto mjesto. Pobjednica je bila švedska predstavnica Charlotte Nilsson. Bio je to prvi Eurosong na kojem su predstavnici mogli izvesti svoju pjesmu na engleskom jeziku, ali Doris je ostala vjerna hrvatskom.

Uz to po prvi puta su se pjesme s natjecanja mogle pronaći na kompilacijskom CD-u, ali kako diskografske kuće nisu osigurale prava pjesama Ujedinjenog Kraljevstva, Poljske, Cipra i Nizozemske te se pjesme nisu našle na CD-u.

Hrvatski nastup u Švedskoj 2000. godine može se ocijeniti kao solidnim, s obzirom da smo završili na devetom mjestu. Goran Karan je nastupio s pjesmom 'Kad zaspu anđeli', a pobijedila je Danska i njihovi predstavnici braća Olsen. Karan svojim nastupom nije uspio oduševiti televizijsku, a niti internetsku publiku koja je po prvi puta mogla pratiti nastup preko interneta.