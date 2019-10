Doris otišla s Narodnog radija, u studio joj doveli klapu Iskon

Doris Pinčić Rogoznica (31) danas se oprostila od svojih kolega na Narodnom radiju, a oni su joj se zahvalili na najbolji mogući način - glazbom. U studio su pozvali članove klape Iskon koji su ponijeli gitaru i zapjevali joj njenu najdražu pjesmu 'Svirajte, svirajte'.

Nju je često znala pustiti u eteru i zapjevati, kako je rekla, od srca. Emotivan video objavljen je na društvenim mrežama i u opisu su joj zahvalili na suradnji.

- Doris, hvala ti na svemu u posljednjih sedam godina. Ne zaslužuješ ništa manje nego da te otpratimo s tvojom pjesmom. Voli te Narodni - stoji na službenoj stranici radija.

Pratitelji su bili oduševljeni iznenađenjem i u komentarima su poželjeli Doris sreću u budućim projektima.

- Meni je žao što nas napuštaš, ali za tebe mi je drago. Zaslužila si da te tako isprate - pisali su.

Odluku da odlazi podijelila je u četvrtak s pratiteljima na društvenim mrežama.

- Dragi moji, sutra je moj zadnji dan na Narodnom radiju. Nakon skoro sedam prekrasnih godina suradnje odlučila sam da je vrijeme za neki novi put. Tijekom svog ovog vremena na našoj zgradi družila sam se s ljudima koji su putem postali moji prijatelji i obitelj. Zato mi nije bilo jednostavno donijeti odluku o odlasku. Ali život je prepun promjena, očekivanih i neočekivanih. Svoj sam posao radila sa sto posto srca od prvog dana - rekla je.

Zahvalila se svojim vjernim slušateljima te im poručila da se sada nalaze na istoj strani.

- Zajedno smo plakali i smijali se, dijelili teške, ali i one divne trenutke kojih je bilo puno više. Odsad pa nadalje smo s iste strane, iako ipak mislim da ću ja zauvijek biti najvjerniji slušatelj i obožavatelj. Imam lijepe ideje i planove za budućnost, hvala svima koji me pratite i inspirirate, uskoro vam pišem o svemu. Za sada, do slušanja! - napisala je.

Nije željela otkriti zašto napušta radno mjesto niti koji su joj budući poslovni planovi.

- Na snimanju sam, a i ne mogu otkriti više detalja - kratko je poručila za 24sata.

