BLAGDANI U KRUGU OBITELJI

Doris Pinčić Guberović pokazala supruga, par uživa u Dalmaciji

Piše Zrinka Medak Radić,
Zagreb: Humanitarna moda revija Kreirano srcem | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

S pratiteljima na Instagramu podijelila je niz fotografija iz Zadra, a na jednoj fotografiji Doris pozira sa suprugom Davorom Guberovićem

Omiljena hrvatska voditeljica i glumica, Doris Pinčić Guberović, započela je 2026. godinu na najljepši mogući način – u krugu obitelji i u svom rodnom gradu. S pratiteljima na Instagramu i Facebooku podijelila je niz fotografija iz Zadra, popraćenih toplom i emotivnom novogodišnjom porukom koja je oduševila njezine brojne obožavatelje.

Na naslovnoj fotografiji Doris pozira sa suprugom Davorom Guberovićem, a široki osmijesi na njihovim licima govore više od tisuću riječi. Par je, odjeven u tople zimske jakne, iskoristio sunčan, ali prohladan siječanjski dan za šetnju Zadrom. Fotografije su, po svemu sudeći, nastale s vrha zvonika katedrale svete Stošije, odakle se pruža spektakularan pogled na zadarski Forum, crkvu svetog Donata i more, potvrđujući da voditeljica puni baterije na njoj najdražem mjestu.

Uz idilične prizore, Doris je svojim pratiteljima uputila iskrene želje za godinu koja je pred nama, naglašavajući važnost mira, zdravlja i druženja s voljenim osobama.

​- Dobri ljudi dobre volje sretna vam svima 2026. godina! Da smo što više na svojim sretnim mjestima, s ljudima koji nas čine sretnima, da su nam djeca živahna, da lijepo stvaramo, da se družimo i da bolnice zaobilazimo! Puno sreće, mira (najviše) i radosti svima! - napisala je Doris u opisu objave.

Pratitelj su joj u komentarima uzvratili jednakom mjerom. Poruke poput "I Vama također draga Doris, sve od srca" i "Sretna Nova!" preplavile su objavu.

U DVORIŠTU Puna kutija rajčica: Doris Pinčić otkrila je kako priprema šalšu
Puna kutija rajčica: Doris Pinčić otkrila je kako priprema šalšu

