Puna kutija rajčica: Doris Pinčić otkrila je kako priprema šalšu

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

Voditeljica i glumica nerijetko na društvenim mrežama dijeli trenutke iz svoje kuhinje. Sada je pozirala u dvorištu dok je držala kutiju prepunu sočnih plodova

Doris Pinčić (37) je otkrila pratiteljima na društvenim mrežama da priprema domaću šalšu. Na fotkama pozira u dvorištu, dok u rukama drži kartonsku kutiju prepunu rajčica.

Voditeljica i glumica na društvenim mrežama često dijeli svoje kulinarsko umijeće pa je tako ovog ljeta otkrila koja domaća jela priprema.

Otkrila je da se na njenom jelovniku nađu domaći klasici kao što su krumpir salata s motarom, domaće kiflice, njoke, musaka s krumpirima i tikvicama, pašta s porilukom i lososom, knedle sa šljivama, gregada s bakalarom i parmigiana. Tada je otkrila da joj u kuhinji pomažu i djeca.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

Pinčić je u rujnu 2023. rodila treće dijete, kćer Divnu, i to samo dan nakon što je proslavila 35. rođendan. Osim Divne, koju je dobila sa suprugom Davorom Guberovićem, iz braka s Borisom Rogoznicom ima sina Donata i kćer Gitu.

Doris i Davora spojila je ljubav prema planinarenju, a šuškanja o njihovoj vezi počela su u veljači 2022. godine. Tad su se zajedno popeli na najviši Vrh Afrike, Kilimandžaro. U listopadu iste godine, Pinčić je pokazala zaručnički prsten, a samo mjesec dana nakon izrekli su sudbonosno 'da' u tajnosti. 

