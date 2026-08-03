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KAKAV HIT!

Doris Pinčić Guberović uživo u 'Dobro jutro, Hrvatska' zaigrala pickleball u štiklama i suknji

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Doris Pinčić Guberović uživo u 'Dobro jutro, Hrvatska' zaigrala pickleball u štiklama i suknji
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Foto: screenshot/HRT
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Crvena bluza, bež suknja i sandale na petu nisu spriječile Doris Pinčić Guberović da se odvaži i zaigra pickleball tijekom javljanja uživo u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'

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Jedna od omiljenih televizijskih voditeljica Doris Pinčić Guberović se u ponedjeljak ujutro javila uživo u emisiju Dobro jutro, Hrvatska iz Svete Nedelje sa sportskog terena. Za ovo javljanje je odabrala elegantnu kombinaciju, crvenu bluzu i bež suknju, a cijeli stajling je upotpunila crvenim sandalama na petu. 

Iako se i sama našila na početku javljanja kako se 'baš prikladno odjenula' za sportski teren, odakle je izvještavala o pickleballu, kombinaciji tenisa, badmintona i stolnog tenisa, to je nije spriječilo da se na kraju okuša i sama u tom sportu. 

Foto: screenshot/HRT

- Pokušat ću i ja, iako imam lagane petice na sebi. Nisam sportski tip baš, ali idemo probati zaigrati pickleball - rekla je te pozvala i gledatelje da se okušaju u tome. 

Foto: screenshot/HRT

Pinčić Guberović bila je i u centru još jednog neobičnog trenutka mnogima omiljene jutarnje emisije. Prije nekoliko tjedana je vodila emisiju zajedno s kolegom Davorom Meštrovićem, a sa svojim gostima su razgovarali o folkloru uoči 60. Međunarodne smotre folklora. Meštrović se tada prisjetio jednog neobičnog pozdrava. 

- Sad ću šokirati Doris, mislim da ću šokirati sve. Meni su tri puta Maori bili u emisiji. Znate li kako se Maori pozdravljaju? Hoćemo li se tako pozdraviti? - upitao je.

Foto: screenshot/HRT

Doris je od gostiju zatražila savjet treba li pristati, a zatim je ipak prihvatila njegov prijedlog.

- Budite uz mene, ajde - rekla je kroz smijeh i sklopila oči. Meštrović joj je poručio da ga mora gledati, približio joj se i rekao da se radi o 'pusi u nos'. A zatim ju je i poljubio u nos te su se svi u studiju nasmijali. 

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