Doris Pinčić zavezali u plahtu: Ovo je prava antistres terapija

Glumica i voditeljica Doris Pinčić Rogoznica (30) nedavno je na društvenim mrežama objavila pomalo neuobičajen video i zabavila obožavatelje. Naime, njezina kolegica i radijska voditeljica Dora Srdar zamotala je Doris u plahtu iz koje se ona morala izvući.

- Kažu Japanci da je dobro ovako se zamotati u plahtu i gingati se i da se onda riješiš stresa. Morali smo probati - napisala je Doris ispod videa koji je skupio preko 35 tisuća pregleda. Iako se voditeljica valjala po podu na kraju se uspjela 'osloboditi'.

- Ovo trebam i ja probati. Možda bi mi jutro puno bolje započelo - samo su neki od komentara obožavatelja koju su oduševljeni ovom idejom.

Doris se nedavno vratila s porodiljnog dopusta na posao na Narodnom radiju, a brigu oko kućanskih poslova preuzeo je njezin suprug Boris (31). Jednom prilikom je rekao kako je zbog titule 'muž Doris Pinčić' trebao biti puno bolji.

- U zadnjih pet, šest godina, bio sam ili dečko ili muž Doris Pinčić, ali smatram da je meni to velika usluga. Morao sam se više truditi da bih bio zapažen i biti dvostruko bolji da bih napokon dobio svoje ime. Doris me nikada nije gurala, ali me uvijek podržavala - rekao je Zadranin za Story.hr. Nedavno je izjavio kako je imati takvu ženu kao dobiti sedmicu na lotu.

- Ono što uvijek moram raditi u kući je slušati ženu i reći: 'Da,draga' - našalio se Boris i dodao kako mu nikada nije problem pomoći supruzi u kućanskim poslovima. Doris i Boris imaju dvoje djece, sina Donata (5) i devetomjesečnu Gitu.