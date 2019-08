'Došao sam na kilažu koju sam imao na kraju osnovne škole...'

Nisam baš neki u objavljivanju slika na Instagramu, ali ću se potruditi da tu i tamo neku objavim. Ove su mu najdraže, jer velika su motivacija prvenstveno meni, a vjerujem i ostalima koji je vide💪💪. Koliko god misliš to je to, sad se mogu malo opustiti, kile se brzo vrate. Treba ostati u tom filmu do kraja života. Novi način života. Dosta teži od prošlog prije showa. Taman pomisliš sve si riješio. Smršavio si i problemi su riješeni. Taman se onda stvore novi problemi i počinje nova borba. Ljudi govore za sve nas iz showa "gle ih sada naslikavaju se po cijele dane, ništa ne rade, vratit će te kile u roku 2 godine". Ali oni ne znaju da nas to ne ljuti nego je to dodatna motivacija koja će nas održati u tom procesu. Preporučio bi svim svojim sustanarima iz showa da se ne obaziru na takve provokacije i nastave novim i zdravim životom. Niko od njih ne zna kroz šta smo mi prošli i čega smo se odricali da bi stigli do ovdje gdje smo sada. Tako da ekipa samo jako dalje i budimo primjer budućim kandidatima da se i vani može održavati kilaža i zdrav način života.💪💪😊😊💪💪 #životnavagi #prijatelji #podrška #nevergiveup #ilijakoilinikako #nikadvisedebeli #leezona #promjena #zdravzivot #ljubičastitim❤️ #hvalanaprilici

A post shared by Luka Smoljo (@lukasmoljo10) on Jun 27, 2019 at 7:25am PDT